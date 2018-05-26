朋友圈里最令人揪心的几个瞬间…有些英雄，从不穿披风！

在你心中 英雄是什么？ 是无所不能的超人？ 还是劫富济贫的大侠？ 其实，英雄就在我们身边 因为有些英雄 从不穿披风！

——01——

小伙看到失控的电动三轮车上

坐着一个小女孩

他想也没想，就扑过去

用身体撞停了三轮车

哪怕没有无坚不摧的装备

你依然是我们心中的“钢铁侠”

——02——

产妇命悬一线

众多医护人员不到4分钟准备手术

几十秒取出胎儿！母子平安

孩子啊，你可知道

你的生命从一开始就充满了

幸运与美好

——03——

女孩火车站跳轨

有人拼了命将她拉回安全地带

下一秒，进站火车贴着女孩的脚驶过

所有看起来像奇迹的事情

不过是有人为你拼了命

——04——

山体滑坡的瞬间

他一脚刹车，救了15个人

谢谢你，司机

将我们的不幸变成幸运

——05——

女孩不幸被卷入车底

路人们十几秒就抬起了面包车

女孩获救

善良是一种温柔而强大的力量

有时候你的举手之劳

就会改变一个人的命运

——06——

女孩不小心掉落到电梯井中

旁边路过的男子立马转身拉住了他

并在其他乘客帮助下救出该女子

有时候，善良是一种本能

无需思考，义无反顾

——07——

在失控轿车撞来的一瞬间

他抱住两个孩子

一个后滚翻

两个孩子可能没有意识到

短短的几秒钟

他们有多幸运

——08——

男子挥刀砍向前妻

民警立刻飞扑了上去，徒手夺刀救人

关键时刻

才能看出专业素质

——09——

小男孩被三轮车撞倒

躺在路中间，无人施救

直到另一个和他差不多大的男孩

用尽全力将他拖到安全的路边

世界很暖

因为这些纯真的心

——10——

商场里突发恶性伤害事件

所有顾客都往出口狂奔

一位保安抄起板凳，逆着人群

向持刀行凶者所在的位置冲去

勇敢无畏

致敬最美逆行

——11——

两位老人乘坐电梯

其中一位不慎将脚踩到电梯缝隙里

紧跟其后的地铁工作人员

一把上前抱住，呼喊周围人帮忙

总有人在爱着你

即使是陌生人

——12——

小伙路遇车祸

面对燃烧的轿车，没有畏惧

多次往返，最终救出了3个人

面对大火，他害怕吗？

我想是怕的

但他还是义无反顾

这才是真正的英雄

——13——

地铁站里

男童走上逆行的自动扶梯

紧急时刻

地铁工作人员从远处冲出

将孩子揽入怀中

总有人

爱你如生命

——14——

女子站高台欲轻生

消防员趁其不备

从背后飞身将她救下

消防员没有翅膀

但那一刻，他会飞

——15——

一名无所畏惧的女特警

分分钟制服持刀歹徒

巾帼不让须眉

女特警，你真帅

——16——

煤气罐着火

消防战士抱着火源冲下7楼

他说

“有爆炸的可能，当时心里也怕

但是要拎下去”

——17——

交警发现马路上裂开了一条缝

赶紧设路障，提醒车辆绕行

就在路障刚刚设好的一瞬间

地面塌陷出一个大坑

英雄不仅是救人于水火

更是防患于未然

——18——

婴儿车在电梯上突然翻倒

路过的两名外卖小哥

扔下餐盒就去救孩子

要相信，世界上还是好人多

——19——

只靠一条钢索

消防员在湍急的洪水中

往返12次，救下6人

人称“飞渡哥”

不放弃一个人

多救一个人就多一条命

——20——

护士上班途中遇到了车祸

在地上跪了10分钟，为伤者做心肺复苏

你可以说这是她的职业使然

但我看到的却是人性的善良

——21——

居民楼失火，孕妇被困房中

一男子不顾自己腿脚不便

主动爬上3楼，单手抱出孕妇

他说，自己因患病腿脚不便

但练单杠手很有力量

救人义不容辞

——22——

军人在回乡探亲的路上

为了救因车祸被困的人

徒手将碎裂的车窗玻璃撕下

看着小伙鲜血淋漓的手

才意识到

他也是有血肉之躯的普通人啊

——23——

女孩生命垂危

护士抱着她拔腿冲向儿科诊室

拥挤的医院里

50米的距离，仅仅用了十几秒

虽然我们毫无血缘关系

但我仍愿意为你拼尽全力

——24——

小男孩掉入湖中

身旁游泳的大人们立马一起游向他

托他上岸

救一个孩子

就是救了一个家

——25——

一名女童不慎从4楼爬出窗外

路过的热心市民

从邻居家阳台翻入

用倒挂的姿势，将孩子救下

事后，救人的人说

“都是养儿女的人，

我也没想那么多，救人要紧……”

在危难时刻

总有一些人挺身而出，救人于水火

他们或许也只是普通人

也会害怕，偶尔软弱

但他们拥有一颗伟大的心

在被需要的一刻义无反顾站出来

这，就是英雄！

来源：中国新闻网（ID：cns2012）、央视新闻（ID：cctvnewscenter）