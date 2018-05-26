“崇尚英雄 精忠报国”主题班会 走进浙江省平湖师范附属小学



央视网消息：1921年，浙江嘉兴南湖，红船上，中国共产党诞生。

2018年，“红船精神”发源地——浙江省平湖师范附属小学，同学们上了一堂主题为“崇尚英雄 精忠报国”特殊班会。

这里从不缺英雄故事

金耳世，浙江平湖籍。

在抗美援朝上甘岭战役中，为了接通被敌人炸断的电话线，他在腿被炸断的情况下，用双手爬行了20多米。

当战友找到金耳世时，神志不清的他还在喃喃自语着：“线路接通了吗？”“火炮打响了吗？””“我们胜利了吗？”

班会刚开始，金耳世生前连队政治指导员王海洋讲述了英雄金耳世的故事。

英雄的精神，激励着一代一代人前行

如今，金耳世已牺牲66年，但他生前所在连的战士每年都会纪念他。

连队政治指导员王海洋还将颁发给金耳世的两面锦旗带到班会现场。

他对同学们说：“金耳世留给我们的不仅是这两面血染的战旗，还有英勇顽强、不畏牺牲、甘于奉献的精神。”

金耳世的故事激励着在场的每位同学，他们分享感悟时纷纷表示：

“金耳世为了国家的利益，不顾自己的生命，我们也要传承这种英雄精神！”

“我仿佛也回到了60多年前，感受到当时的艰苦，我崇敬所有壮烈牺牲的英雄！”

理想之光不灭，信念之光不灭

在英雄精神的感召下，同学们在卡片上写下了自己的“梦想”。

“我的梦想是学习航天英雄杨利伟，做一名科技人才。”

“我要学习地质学家李四光，亲近大自然、研究大自然。”

“我要像钱学森爷爷一样，为祖国的富国强军梦贡献力量。”

……

同学们将“南湖红船”模型送给解放军叔叔

班会结尾时，同学们齐诵诗歌以表崇敬之情：

“祖国的英雄们，用他们的事迹和精神，为我们铸就了信念的脊梁。”

“我们，在榜样的感召下，成长起来，成为坚强的新一代！”

来源：央视网