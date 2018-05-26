“崇尚英雄 精忠报国”主题班会 走进甘肃省华池县列宁小学

央视网消息：你身边有英雄吗？他是谁？

日前，在“崇尚英雄 精忠报国”主题班会上，甘肃省华池县列宁小学的同学们重温战争年代革命先烈的红色故事，并沿着前辈的英雄精神，找到了自己身边的英雄。

不能忘却的纪念

1935年，陕甘边赤卫军队长梅生贵为掩护同伴，只身一人用仅有的8发子弹狙击敌人，直到子弹用光，不幸被俘。

面对敌人的严刑逼供，梅生贵誓死不从，牺牲时年仅33岁……

梅建顺为同学们讲述革命战将梅生贵的英雄事迹

讲述这段故事的，是梅生贵的孙子梅建顺。

在他看来，爷爷的牺牲是伟大的，很光荣。

台下的同学们听得也是眼眶湿润，他们告诉梅建顺，“梅生贵爷爷的爱国精神，值得我们用心去学”。

传承，是最好的缅怀

英雄需要被纪念，英雄精神更需要代代传递。

十九大代表王雅丽放弃了大城市的优越生活，回到南梁当了一名纪念馆讲解员，为的就是将南梁的革命历史讲述给成千上万的人听。

她也因此被很多同学视为“英雄”“榜样”。

看到王雅丽的到来，孩子们踊跃提问，现场气氛热烈。

十九大代表王雅丽与同学们互动

当被问到和平年代需要英雄吗？

王雅丽说，英雄不只是指战争年代做出惊天动地大事的人，和平年代也需要英雄，同学们好好学习，将来为国家作贡献就是英雄；坚守岗位认真工作也是英雄。

英雄，就在我们身边

明白了这些道理的同学们，纷纷举手分享“我身边的英雄”故事。

有辛苦工作、出差很久才能见一面的爸爸；

有春节时依然坚守岗位在外执勤的警察舅舅；

有细心照顾村里受伤伯伯的爸爸妈妈；

……

同学们踊跃举手 分享自己身边的英雄故事

战争年代，英雄是战场上的勇士，浴血奋战就是精忠报国。

和平年代，英雄是岗位上的楷模，兢兢业业就是精忠报国。

一场班会虽然短暂，但“崇尚英雄 精忠报国”的种子却深深地种在同学们的心田里。

随着时间的推移，这颗种子将在他们幼小稚嫩的心里发芽、开花，伴随他们长大。