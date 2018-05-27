卜玉华：新基础教育的守望者

王泠一



在认识华东师范大学的卜玉华博士之前，我国学者意义上的教育家我只知道梁启超、陶行知和叶圣陶；我精读过他们的著作，觉得比鲁迅作品容易理解。十五年前，卜玉华告诉我还有一位德高望重的教育家值得敬仰、那就是她的博士导师叶澜教授。从卜玉华充满敬仰的述说中，我逐渐知道了“新基础教育”的概念。

今年已是七十七岁高龄的叶澜教授，是华师大新基础教育的创始人。所谓新基础教育，如今的卜玉华教授再度明确说明：“这是一项以二十一世纪中国社会转型为背景，以培养主动健康发展的新人为目标而展开的中国基础学校整体转型的研究工程”。如果要往前追溯，可以探源到改革开放早年叶澜教授的思考；那是上个世纪的八十年代初，似乎伴随着科学的春天、一切都在重新开始重新出发。

关于为什么会以“教育学人”为志，叶澜曾经和晚辈学者如此说明：“因为教育的丰富复杂，需要以研究者个体生命的全部丰富性去体悟、理解和表达，做教育学研究令人永远有学习的冲动。教育学人的生命会因此越发丰富、美丽和幸福”。早在1980年，叶澜远赴当时的南斯拉夫访学。中外对比下，叶澜意识到当时的中国教育学中缺了“人”。本是围绕“人的成长”开展的教育学研究，却偏偏看不到“人”，这是不可思议的！没有“人”的教育学是机械的，若以此指导教育实践则是可怕的。她认定教育学要发展，必须把教育学中的“人”找回来。

为了找回生动活泼的“人”，叶澜教授领衔的华师大团队开始频繁联络基础教育的各类学校，并且在“生命、实践”的系列课题中提出读懂学校是为了明晰研究的性质，因为“华师大团队主要是由教育基本理论研究者构成，追求的不是一种教学方法、模式的改变，如语文的阅读、数学的计算、班队活动的设计，这些是有价值的，但不是我们追求的，我们追求的是学校整体转型”，并追求至今。

团队想读懂学校教育的根本问题！那么，最根本的问题是什么呢？当时的叶澜团队花了很大力气才弄明白：第一，以知识传授为本；第二，以工业生产的方式办学，工业生产方式追求的是一致、一律、效率、对产品进行设计、产出，这些现象在实践中至今尚存；第三，管理重心高，教育过程单向、封闭。校长作为一校之长，学校一层层的工作思路，大多是上级规定的演绎和执行，是单向、封闭的过程。对此，卜玉华的解释是：提升基础教育学校的生命质感，是变革的内在核心。即学校得改变单纯的任务执行工具概念，要“以人为本”、要从“无人”转化到“有人”、有生命感，学校的花草树木有生命；教科书也有生命，因为教科书是人类生命的创造、凝聚，是文明的积淀。生命的基本特征是不断与外界进行交换，有主动寻求发展的能力。所以学校其实是个生命场，学校要有生命质感！

换言之：基础教育的根本使命是为学生打好生命底色、为学生的终身发展奠基；同时师生共同发展，既锻炼了孩子们的身体，又培养了师生间的友谊，让学校焕发出勃勃的生机和活力。在这一“新基础教育”学派的主流理念指导下，卜玉华自己也进行了不懈的实践探索和生命活力感悟。她十年磨一剑地推出了这本近三十万字的专著：《“新基础教育”课堂教学改革的深化研究》（福建教育出版社2014年11月第一版、2016年1月第二次印刷），引发了业界的积极关注。

在书中，她告诉了我那些课堂上展现的孩子们的生命活力； 而激发灿然活力的关键是师生关系的课堂重建。卜玉华认为，当前的师生关系已不仅是一种认知性实践，还是一种社会性实践。所谓社会性实践，就是指师生之间作为平等的互动主体，在交往中是否相互尊重、关爱与提升，而这种性质的实践常常是学生努力学习的内在动力。卜玉华在上海闵行区基础教育学校长达十五年的跟踪观察显示：课堂上教师的一个欣赏的眼神、一个认可性的点头、一个赞许的微笑或一个口头表扬，都可能给学生带来自信、自尊和自主；反之，教师的忽视、轻视或批评，都可能打击学生的信心与参与的积极性。同样，学生对教师的积极回应、开心的笑容、热烈的争论以及表现优良的回答，都可能激发教师对教学的信心与成就感，而学生对教师的不理会、不应答、不参与，都可能打击教师的自我成就感。

所以，卜玉华强调——师生的社会性实践常常是课堂教学的动力。我认为她的这一概括，是对叶澜“新基础教育”学派主流理念的一个重要传承；只是她特别在意的是“赏识教育”、而且提倡在课堂上师生“互相赏识”，明显地不同于同为东亚区域日本和韩国基础教育界所提倡的“挫折教育”，或许各有各的国情。

难能可贵的是，作为人口导入大区、基础教育诉求丰富的闵行；以开阔的胸襟和“第一个吃螃蟹”的胆略，新世纪以来全员性地、积极主动地拥抱了“新基础教育”学派理念及其相关实践。而闵行区原本一所普通工人新村小学——华坪小学，就是其中突出的一个典型。学校的领头羊是从师范一毕业就进入华坪小学任教的王叶婷，于2001年出任校长；数学老师出身的她是“新基础教育”学派理念勇敢的践行者。这一方面是出于闵行建设基础教育大区的期待，另一方面则是学校自身谋求美丽蝶变的诉求。在感悟中，王叶婷这样述说对叶澜学说的第一印象：“使得我们第一次跳出传统的职业观与教育观，重新审视自己一直无怨无悔的事业，审视自己与事业的关系，思考时代真正需要的究竟是怎样的教师与学生”。后来，华坪小学和王叶婷校长本人，直接得到了叶澜及其团队的理论指导。

由此十五年来，华坪小学的教师们逐渐确立了先进的教育理念，自觉地以对每一个生命高度负责的态度去进行每天的教育教学活动，积极构建以学生主动发展为本的课堂教学及班队建设模式，努力地去创造面向新世纪的新教育。在一系列实践活动中师生迸发的创造活力、智慧才华、个性成果等获得了家长、专家和学界领导以及兄弟学校的高度赞扬。其中，明显收获是学生幸福指数的大幅提升。

幸福，分为物质幸福和精神幸福。根据王叶婷校长及其同事们的比对，以往华坪小学学子和其他地方的学生并无多大差别； 更多的幸福来自于物质的满足和视听的快乐，这在闵行居民整体财富不断增长的前提下不难实现。但更加高级形态的表现是在“新基础教育”学派理念的实践过程中，越来越多的学生感受到一种源于精神的幸福或者叫做心灵的快乐。如“绿色和乐”的校园环境建设及温馨班级的营造，让学子感受到受尊重、得温暖的幸福；“学而乐”系列让学子在参与集体活动中感受到温暖的规范、团队的力量……他们逐渐感受到了与同伴分享的快乐，也学会了怎样和同伴协商沟通；有时也乐于作出退让、妥协并以利团结。

阳光的心态、开放的自信，让华坪小学成为闵行和上海基础教育的一个“新基础教育”的美丽音符。为此，卜玉华还利用自身的国际学术资源优势，为华坪小学引来了加拿大的姊妹学校和多伦多大学的同行专家进行发展型探究。今年的五月十六日，“中加姊妹校跨文化互惠学习”全国现场展示活动就安排在华坪小学举行，叶澜前辈、卜玉华教授、美国与加拿大等海外教育学权威以及全国“新基础教育”实践区域的学校代表180余人与会； 他们在充分交流中彰显了新时代中国基础教育的自信和阳光，而华坪小学所代表的闵行成就则是其中的一道彩虹。

行文至此，我忽然想起十五年前和卜玉华议论过那本美国教育主题的文学名著《麦田里的守望者》。书中，主人翁的心愿是——“有那么一群小孩子在一大块麦田里做游戏。几千几万个小孩子，附近没有一个人——没有一个大人，我是说——除了我。我呢，就在那混帐的悬崖边。我的职务是在那儿守望，要是有哪个孩子往悬崖边奔来，我就把他捉住——我是说孩子们都在狂奔，也不知道自己是在往哪儿跑。我得从什么地方出来，把他们捉住。我整天就干这样的事。我只想当个麦田里的守望者”。我觉得卜玉华就是一个守望者，只是她并不是寂寞者！