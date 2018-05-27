“我们在鞍山长大，后来就没离开过杨浦”

在老居民看来，鞍山新村是杨浦区人口最密集的地方，人口层次相对比较高，经济基础也比较好。

对许多人来说，一生中一旦有一段时间生活在鞍山，就再也没有离开过杨浦。



星期日周刊记者 周亦鸣



更实在，接地气的版本

如今在同济大学设计院任副总建筑师的车学娅，读小学的时候搬入鞍山四村。

她记得，小时候，工人新村绿荫环绕，每个礼拜都会迎来一大批外宾前来参观，啧啧称赞。

最近，车学娅回到鞍山新村，在附近转了转。

从鞍山四村小区的锦西路入口进去，往阜新路方向走，以往的风景不再。

“一路上没有我们以前的感觉了。”她说。绿树夹道的街区中，颜色参差的店铺和居民楼相互穿插，形成冗杂的视觉感受。

每个路口都被围栏围起来，不像以前是开放的空间。

鞍山四村三个大花园里曾经如茵的草地，如今被抬高并铺满硬邦邦的地砖。

“我觉得是回不去了。”她说。

时间退回到六十多年前，鞍山新村是继曹杨新村之后兴建的又一个工人新村。

1952年，为了满足工人住房需求，政府决定在全市范围内建造工房，总计两万套住房，统称为“两万户”。

选址要照顾工人上下班的便利，又要与工厂区域间隔适当距离，从而选定9处基地，鞍山一村、二村为4号基地。

当年，新村周围还是一片田园风光。广阔平整的田野尽头，工人公房林立。

“如果说曹杨新村的表率性，在于仍延续了早期‘新村’浪漫主义的情怀，那么鞍山新村是一个更实在、接地气的版本。”同济大学建筑系博士王衍说。

鞍山新村的建造时间横跨上世纪50年代至90年代。

50年代建造的房子，楼层一般只有三层。

到了60年代，这些房子加盖至五层，又新建一些五六层高的房子。

60年代新建的房子开始有独立厨卫、成套住房的布局了。

而70年代以后，房子在平面布局和设计上，与之前又有了很大的提升。比如90年代初建造的八村，每栋房子都有公共天井，厨房得以通风。

鞍山新村的住房，每层楼一般有四户人家，为一室户或者两室户。每间房间为15平米或30多平米不等。

建于五六十年代的鞍山四村，厨卫都是公用的。每层居民共用一个布置有四个煤气灶的厨房间，有两个抽水马桶间和设有一个龙头的洗澡间。

共用空间带来生活上的交集。

“烧夜饭辰光老闹猛呃。大家吹吹牛皮，互相交流烧啥、吃啥。今朝我烧红烧肉，客气一点，分一分。包饺子、包馄饨，都会给相邻人家端一碗，蛮好白相的。”1964年搬入鞍山四村的魏国祥说。

这种交集有时候也会滋生摩擦。

“有些邻居会揩油，水用一点，油用一点，灯不开他家的，开我们的。我们家有时忍一忍，有时则会发生口角。”王衍说。他生于1980年，在六村长大。

他介绍说，六村的住房有几栋是工程兵盖的，采用混凝土，质量较之前更好。

有些房子底楼配有院子，外面被篱笆围住，居民在里面种蔬菜。“我们有时候会到一楼去讨蒜啊丝瓜什么的。”他说。

那时就已经是开放社区了

在搬到上海之前，车学娅生活在山区部队大院。

她和其他军人的孩子一起爬山、摘树叶，跟警卫员淘气，生活圈子与外界相对隔绝。

1962年12月，由于父亲的工作变动，车学娅随家人搬入鞍山四村89号5楼。她转入打虎山路第一小学就读一年级。

鞍山四村的建设从五六十年代延续到九十年代，是鞍山新村中面积最大、形态最丰富的一片住房。

89号那排房子的地理位置得天独厚，前后各有一个大花园。从5楼的窗台望出去，周围绿意葱茏，可以说是那个年代的景观房。

当时由于高楼很少，从5楼的北面阳台望去，甚至可以看到江湾飞机场的飞机起飞。每年国庆节，可以从东、西、北三个角度分别看到杨浦公园、人民广场和虹口公园燃放的烟花。

“我们家的条件跟普通工人相比是比较好的。我们有两大间房间，每间15个平方。父母和我们三个小孩可以分开住。其他人家一般只有一间房。”

那栋楼的4层以上是部队科研单位出资加盖的，住的都是知识分子。

但他们的子女很快融入到工人子女群体当中。毕竟，鞍山新村是以工人为主的社区。

刚来时，车学娅一家雇有一个保姆，工资15块钱一个月。

然而，看到其他工人家庭都没有保姆，也就不再聘用了。

当年鞍山四村86号底层有新村食堂和图书室，可以在那里买饭票吃饭，买书卡借书看。有食堂和图书室的阿姨照看着，父母也放心。

有时母亲单位工作忙下班晚，也会把他们托付给楼下邻居。

“我妈给邻居一点钱，我们就在邻居家吃饭。小时候，大家的关系是非常融洽的。”她说。

后来，受周围邻居的影响，车学娅姐弟三人很小就学会了自己买菜做饭。

那时没有空调，电扇都是奢侈品。夏天的晚上，家家户户都开着门，在过道里、楼梯里，甚至室外，放把躺椅睡觉，不用戒备。

孩子们更是无忧无虑打成一片。

车学娅的同学任琳芳家住在鞍山四村66号甲。每天上学，她会经过七十几号、八十几号，同行的同学陆续加入，足有十几个人。

“她在楼底叫我小名‘娅娅！’我就从窗口探头出来，说‘等一会’。等我下楼，我们再一路叫其他同学，一直叫到学校。”车学娅说。

“从四村走到五村，五村走到六村，一大串人，很壮观的。”任琳芳回忆说。

课余时分，鞍山新村是天然的乐园。孩子们在绿化丛中逃江山（捉人游戏）、躲猫猫、跳橡皮筋、打弹珠、刮刮片、斗鸡（一种单脚跳跃的游戏）。

一到饭点，整个新村里回荡着“某某，吃饭了”这样的呼喊声。

当然，不同群体之间的条件差异仍然存在。

没通煤气之前，家家户户生炉子。四楼以上用的是蜂窝煤。一楼到三楼则用煤球。

再比如，家里条件好的女孩子可以买牛皮筋，其次买橡皮筋，条件不大好的只好蹭别人的一起跳。

不过，工人家庭也有让车学娅羡慕的地方。

每年夏天，工厂发冷饮、盐汽水或者酸梅汤，家长都会带回来给小孩吃。“我们家没有这种待遇。”她说。

对此，王衍指出：“鞍山和定海桥等老区不一样，没有明显的地域屏障，一直以来都是很开放的状态。开放到，我是住六村的，我去四村五村也可以认识人，穿到哪里都行。社区感很强。那时候就已经是开放社区了。”

回到鞍山新村做生意

魏国祥生于1959年，从小是在鞍山新村一呼百应的皮大王。

自从1997年7月，1028弄理发店的洗发小妹偶然间扎起他的一头长发，“小辫子”这个诨号就在鞍山传开了。

“我从小三七开，长头发，老潇洒的。”他说，“扎起来蛮好，像艺术家。”

在魏国祥眼里，“鞍山新村是上海最有档次的新村，给人印象老好的”。

所以即便早在1985年就搬离了这里，他仍时不时回来，跟老同学吹吹牛，了解一下生意行情。尤其是1989年儿子出生、经济压力变大以后。

“我啥生意没做过，皮鞋、水果到海鲜。”他说。

来来往往间，他目睹了新村的变化。

上世纪八九十年代，大批住房经过加建，马路被拓宽，违章建筑被拆除。下水道被改造，下雨天不再水漫金山。新村的面貌在一定程度上得到升级。

新村周围的业态也在不断更新。

1997年，他寻思着自己所在的上海向东机械厂前景不好，向单位请了病假。回到鞍山，在四平路上做起了书店生意。

那是电脑普及前夕，居民文娱需求旺盛，书店每月能净赚三四千。

“鞍山人多呀，出去乘55路、61路，都朝这里走呀。”他说。

书店的红火从门口的热闹景象就可见一斑。

魏国祥欢喜吃茶，在门口摆个台子，放满玻璃杯，提前倒好龙井茶。来一个人，就请他坐下。出新VCD了，大家也都来问。

最热闹的时候，同一时间共有十几个人在一起聊天。

“基本上本来就认得的，闹猛得不得了。我还欢喜发香烟，瞎谈谈。”他说。

书店生意一炮打响以后，他觉得路一下子变得更顺畅了。

“我一看到有空房子，就借下来，扎扎实实，一步一个脚印。人家亏，我没亏，不像人家大起大落，我就稳步上升。”他说。

至今，他在鞍山盘下的店铺总计有五百多平米，提供各种生活服务，可谓是鞍山新村的“地头蛇”。

与此同时，他在苏家屯路上开设文化传播工作室，也有两三年的光景了。那里曾是七八十年代，他每个月来排队剃头的地方。

从“小辫子”的工作室走出来，一路上经过的是他主持设计的壁画。

西游记、三国演义、熊猫等大块彩绘形象在市井氛围中绵延，营造了一片色彩斑斓的喧嚣。

对杨浦有依恋

在老居民看来，鞍山新村是杨浦区人口最密集的地方，人口层次相对比较高，经济基础也比较好。

对许多人来说，一生中一旦有一段时间生活在鞍山，就再也没有离开过杨浦。

车学娅是其中之一。

1972年，从杨浦中学毕业以后，她被分配到位于纪念路、武川路上的建筑安装机械厂（现为上海财经大学所在地）。

5年后恢复高考，车学娅考上同济大学建筑系。这所学校是她小时候和小伙伴破篱笆而入、摘马兰头的游玩之地。

毕业后，她在纺织建筑中专当了5年老师。因为离鞍山新村的家太远，她随后申请调到位于赤峰路71号的上海城建学院设计院（后并入同济大学，现为同济大学南校区）。

80年代初，车学娅结婚。

婚房在鞍山四村44号，和娘家在同一个新村里。面积15平方米，在当时已经算是条件非常好了。

苏家屯路是车学娅每天的必经之路。穿过这条路，去到鞍山四村89号的父母家，仅仅几十步之遥。

女儿出生后，外公每天从位于鞍山四村84号底层的托儿所把她接回来，带她到苏家屯路上的沿街花园玩耍。

之后，车学娅搬去曲阳新村。但1993年到1995年，她又回到鞍山八村住了两年。直到后来为了改善住房条件，才买房到了黄兴路。

魏国祥的人生轨迹也一直在杨浦。

从1985年到2005年，每隔10年，魏国祥都搬一次家。“搬了四趟，都在杨浦，一趟比一趟好。”

魏国祥说：“我从小杨浦长大的，对杨浦有热爱。”

在他看来，杨浦什么都好。“杨浦的房子我感觉比较好，清爽。杨浦的人都蛮好的，对我老客气的，做啥事体都方便。我连跟环卫工人关系都老好的。”

以鞍山新村为起点，也许这已经变成了一种心理上的依恋。

“我这一辈子没有离开过杨浦，从打一小学到杨浦中学，再到同济大学，全部的受教育过程都在杨浦。中途居住、工作离开过，最终又回归了杨浦。几十年来的生涯与杨浦相连结。”车学娅说。