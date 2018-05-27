刷下二维码就能进门 每天两块钱就能健身-沪上首家社区型“互联网+”市民健身房现身杨浦

社区晨报记者 孙煜

近日，沪上首家社区型“互联网+”市民健身房在杨浦区五角场街道社区文化活动中心2楼正式营业，吸引了不少市民前往体验。“手机下载APP，在线付费就可以成为健身房会员，会员费用月付的方式也非常灵活。”“用APP刷二维码就能进门，在线还可以预约团操和私教课程，真是方便。”“互联网+”社区健身的新体验引得社区居民们纷纷点赞。

在收费方面，五角场街道市民健身房会员收费采取了公益性结合商业性的模式，按时段采用两套收费标准。健身房每月会员费199元，而每天上午8点至下午4点的公益时段收费仅59元每月，折算下来一天不到两元，对于已退休的社区居民或者上班时间比较自由的人群确实非常划算。类似的市民健身房近期还将在工农四村175号、黄兴路572号开出两处。

记者在现场看到，在近500余平方米的健身空间内，除了力量区、有氧区、操课区、私教区等传统健身中心的标配以外，还特别设置了符合社区老年健身者体质特点和健康需求的锻炼项目和区域。老年人的身体素质与年轻人不同，传统健身中心内以力量锻炼为主的健身器材并不适合老年人，盲目健身只会让他们身体受损。为此，选择与自身身体素质相适宜的锻炼方式便显得尤为重要。五角场街道市民健身房负责人柏志伟表示，“特别针对老年人配备了心肺功能增强、等速肌力训练、微循环促进等专业健身设备，可以充分满足老年人的运动需求。”

“这里的健身设施让我们不通过剧烈运动，达到健身的效果，非常适合老年人群体。”家住国定路的崔阿姨告诉记者，“除了在健身器材上提供多样化的选择之外，这里推出的团操课也让我很喜欢。营业第一天我就来办了卡，希望在专业老师的指导下能帮助自己改善形体。”

为了进一步提高老年人的生活质量，满足他们生活娱乐和情感交流需求，五角场街道市民健身房不仅设置了健身操、交谊舞等时尚健身课程，太极拳、健身气功等传统养生课程，而且配备了预防跌倒、疼痛缓解等专题课程。同时，还会定期围绕运动与健康举办知识讲座，为老年人讲授常见慢性病的症状和运动保健方法，强化防病意识，提高老年人健康保健意识。