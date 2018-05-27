推广垃圾分类 社区各有妙招

上海市政府发布的《关于建立完善本市生活垃圾全程分类体系的实施方案》中提出，2020年底上海的生活垃圾全程分 类体系要基本建成。本期，让我们走近华阳路街道、虹桥街道以及江宁路街道，看看这些街道有哪些垃圾分类推广妙招。

华阳路街道：便捷高效

商铺垃圾不用愁 小车上门过来收

社区晨报记者 周晶

近日，华阳路街道在长宁区绿化和市容管理局的指导和帮助下启动了沿街商铺生活垃圾分类上门收集试点工作。

为了让整个试点工作更有序，华阳路街道早在3月底就开始进行宣传告知、底数排摸、问题梳理、方案制定和前期的氛围营造，为试点工作的开展打下了坚实的基础。

严格流程，提高实效

本次垃圾分类上门收集试点工作覆盖16条道路，面向641家门责单位，共投入3组收集车每天两次上门收集沿街商户垃圾。据悉，每组收集车包含2辆电动收集车和1辆厢式收集车。在收集过程中，收集车会一边播放提示音乐一边沿街上门收集。

在收集过程中，收集人员必须做到一查看、二翻拣、三宣传、四收运、五记录。为了确保垃圾回收工作平稳高效运行，街道社区管理办、城市综管中心、街道城管中队、网格中心及液光公司等部门专门成立了上门收集工作小组，定期召开例会协调解决问题，并通过考核评比、宣传告知、责令整改、执法保障等方式，提高上门收集实效。

商铺配合，成效显著

本次试点工作收到了商铺人员的一致好评。在收集过程中，不少商铺人员都十分配合并积极询问收集时间和频率以及垃圾如何分类等问题。在收集队员及门责管理队员的宣传发动下，越来越多的商铺人员养成了垃圾分类的良好习惯，在听到回收车播放的提示音乐后便会主动将垃圾投放在垃圾收集车上。

记者了解到，试点工作开展的第一天，厢式收集车收集分类垃圾19桶，电动收集车两次共收集分类垃圾15车。

华阳路街道沿街商铺垃圾上门收集工作的正式启动，将使华阳街道的街区更整洁、更美丽、更有序，下一步街道将根据收集情况，及时调整工作模式，并做好相关数据积累，为打造美丽街区、建设美丽家园添砖加瓦。

江宁路街道：软硬结合

企业将垃圾分类纳入员工考核指标

社区晨报记者 丁皓

静安区江宁路街道辖区内的玫琳凯大厦是一栋典型的绿色建筑。在设计过程中，玫琳凯充分考虑了环保因素，采用绿色建筑材料、绿色施工工艺，并在大厦内建造了360度全景露天花园，使得建筑与环境和谐相融。

除了绿色的办公环境，玫琳凯推行的绿色办公方式也颇具亮点，垃圾分类就是其中非常重要的一环。

近日，记者来到玫琳凯大厦，实地探访这里的“垃圾分类”管理工作。

记者在观察中发现，玫琳凯大厦西侧的空地上有一座不锈钢垃圾厢房。这座垃圾厢房外表干净，厢房壁上印有明显的垃圾分类标识。翻开挡板，里面按照预估的各类垃圾的产生量设置了对应的大小垃圾桶。此外，玫琳凯对大厦内部办公区域的垃圾投放点也按照可回收物、有害垃圾、湿垃圾、干垃圾四类标准进行了改造。值得一提的是，这些分类垃圾设施与整个绿色办公空间环境浑然一体，毫无违和感。

“从推行垃圾分类的第一天起我们就意识到，仅有好的硬件设施是无法达成目标的。只有不断提升员工的意识，‘软硬结合’，才能达到效果。”玫琳凯CSR项目负责人李小姐如是说。

据悉，玫琳凯大厦共有员工500余人。为了让员工能够正确投放垃圾，玫琳凯采取了多种宣传方法。一方面，玫琳凯在电梯内循环播放垃圾分类的相关视频，向员工普及垃圾分类的知识； 另一方面，玫琳凯还定期组织员工进行垃圾分类教学培训，并用不同颜色的垃圾袋提醒员工分类投放垃圾。

此外，玫琳凯每个月都会以部门为单位进行垃圾分类“流动红旗”的评比，并将评比结果纳入员工考核指标中，以此激励员工保持垃圾分类的良好习惯。

一年来，玫琳凯大厦通过这种方式，与静安区绿化市容局合作，围绕垃圾的源头、运输等环节制定分类管理措施，促进了垃圾分类回收体系的成功搭建。下一步，玫琳凯将考虑与大厦内的其他租户进一步沟通，针对垃圾分类回收，与租户企业签订垃圾分类回收意向书，并提供租户垃圾分类大礼包，争取实现整栋大厦垃圾分类全覆盖。

虹桥街道：分类施策

涉外小区上演“撤桶记”

社区晨报记者 李伟丽

长宁区虹桥街道辖区内涉外居民区占比较高。不同于传统居民区，涉外居民区存在志愿者队伍力量薄弱、家政人员多、外籍住户多等情况，对垃圾分类工作的开展造成了不小的难题。

为确保辖区内垃圾分类工作有效推进，虹桥街道采取问卷询、走访问、实地察、参观学、座谈听、专班研六个基本方法，重点研判了垃圾分类前端环节社区应重点解决的问题，并在此基础上，形成了6种类型16个试点小区的“一小区一方案”，将不同类型小区存在的共性问题、个性问题进行梳理，分类施策。

多方讨论，化解难题

作为虹桥街道垃圾分类6种类型16个试点小区之一，华丽家族是涉外商品房居民区中第一个试点垃圾分类工作的小区。据悉，华丽家族小区共有住户400余户，其中涉外户数占比将近20%。为了方便住户清倒垃圾，华丽小区内每个楼层都设有一个垃圾桶。

如果要让居民实现垃圾分类，则需从楼层撤桶开始。“本来我们是物业上门收垃圾的，现在变成业主把分好的垃圾送到垃圾箱房。对于业主来说，这种转变是很难接受的。”业委会副主任陈磊如是说。

针对上述问题，居委会、业委会、物业多次在线上线下展开讨论，最终决定在小区的两个角落分别设置一个垃圾中转站作为过渡，使得楼层撤桶这一工作推进得更加顺利。

分工合力，逐步推进

“撤桶第一天，400多户居民中仍有100多户习惯地将垃圾扔在楼道。”一开始就有近7成居民积极配合将垃圾定点投入垃圾厢房，给了各方信心。为了进一步强化小区住户垃圾分类的意识，居委会、物业、业委会、外语志愿者等组团持续上门宣传告知，并在小区入口处、每个楼栋大堂张贴垃圾分类公告。针对外籍住户多的特点，工作人员还特意设计了中英日韩四个语种的宣传册和定点投放的位置图。

此外，物业还对小区300多户的家政人员进行垃圾分类主题的培训指导，并安排志愿者蹲点，每天日间在垃圾投放点进行长达12个小时的不间断现场指导。

经过各方的努力，垃圾投放效果逐日显现。截至目前，华丽家族小区垃圾分类率、定点投放率军均超过90%。未来，华丽家族小区还将进一步宣传垃圾分类知识，号召居民自觉投身到垃圾分类工作中，实现垃圾分类常态化。