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108个“明星工地”昨日新鲜出炉

　　晨报记者钟晖报道　昨天上午，沪上隆重召开“明星工地”揭晓表彰仪式。经上海城建服务热线、新闻媒体和市民巡访团核查、社会公示等层层遴选，新鲜“出炉”123个文明施工“样板”项目。其中，世博会地区A 片区绿谷项目等108个项目获2017年度上海“明星工地”称号，南京江宁经济技术开发区综保创业孵化基地等9个项目获2017年度上海“明星效应工地”称号。
　　据市住建委副主任、市重大办常务副主任江小龙披露，今年市重大工程一共有126项，全年投资计划不低于1350亿元，达到了近年来最高水平。他呼吁，普通工程要文明施工，重大工程更要把文明施工落到实处。要齐心协力，全力以赴造好上海市各项重大工程，涌现出越来越多的“明星工地”。
　　和去年相比，今年参选的工程项目在数量上大幅增加，共吸引了在沪数千个在建工程关注、近千家建筑企业参与。

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