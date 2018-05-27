辰山植物园“种子银行”已保存千余种植物种子-部分种子存于昆明种质库，系我国最大“种子银行”

晨报记者 郁文艳

很多人可能是从2010年上海世博会英国馆“种子圣殿”第一次了解到“种子银行”这个概念的。没错，假设哪天世界末日来临，地球上的生物遭遇毁灭性打击，幸存的人类就可以取出保存的植物种子，重新种植，获得食物，继续繁衍生息。近日，中国科学院上海辰山植物科学研究中心向中国科学院昆明植物研究所中国西南野生生物种质资源库（简称“昆明种质库”）寄出了首批101种112份野生植物种子，将其中部分保存于其冷库，未来两座植物研究所还将在种子保存方面开展更多合作。

据悉，辰山植物园目前已收集保存1000多种植物的种子，主要是华东地区的植物，而昆明种质库则是我国最大的“种子银行”。

保存三大类种子

主要来自华东地区植物

植物园不仅仅是供人游乐的场所，更是一个植物保护、繁育的科研场所。辰山植物园目前已经收集1000多种植物种子，以华东地区的植物为主。

植物那么多，选择哪些来保存种子呢？该园标本馆工作人员葛斌杰介绍，辰山植物园目前主要保存三大类植物的种子，一是对于环境变化比较敏感的地方的植物种子，比如海岛，岛上的植物容易因恶劣天气等原因而死亡或灭绝； 二是有重要经济价值的植物种子；三是有园艺观赏价值的，“比如我们保存了野蕉种子，未来如果香蕉灭绝，我们吃不到香蕉了，可以利用野蕉来进行育种，这种属于有重要经济价值、和我们的生活密切相关的； 还有滨海珍珠菜，它近似于多肉植物，耐盐碱、耐晒，开花。”

与昆明种质库合作

确保种子保存逾百年

辰山植物园的这些种子有一部分将保存于昆明种质库。近日，该园往昆明寄出了首批野生植物种子共计101种112份。根据双方联合保存野生植物种子的协议，这批种子经过签收登记、干燥、清理、质检、计数、入库和活力检测等环节后，部分保存于昆明的冷库，部分将被返还辰山。

据悉，此次保存的种子主要来自闽东地区的闽江中下游及东北部山区和闽北地区的闽江上游、武夷山脉北段东侧及戴云山脉西北侧，包括黄毛楤木、棘茎楤木、重阳木、黑鳗藤、福建竹叶草、软条七蔷薇等多个中国特有种，其中，福建竹叶草为福建特有种。

“种子保存并不是一件容易的事，尤其是要保存百年以上的，需要有一整套系统，包括硬件设备，也包括人才等软实力。”葛斌杰介绍，种子要保存在零下20度的密封罐子里，还要保持一定干燥，在保存前要挑选种子，没有虫蛀，还要做萌发实验，确保种子将来的萌芽率，然后要经过多次干燥。

据悉，昆明种质库是我国首个参考国际标准建成的野生生物种质资源保存设施，目前已经保存了上万种植物种子，备存于昆明的种子可达到物种长期保育的目的，也为辰山植物园的种子库实现了异地容灾备份。

未来，辰山植物园与昆明植物所将进一步合作，使我国的生物多样性得到有效保护，尤其是特殊的生物遗传资源得到妥善保存。

世界最大

“种子银行”在英国

20世纪20年代，俄罗斯科学家尼科莱·瓦维洛夫就率先提出了建立种子银行的设想，并在圣彼得堡建立了世界上第一个种子银行。当时的目的是为“世界末日”做准备的。假设有一天地球上发生毁灭性的灾难，幸存的人类就可以取出这里存放的种子，将它们唤醒，重新耕种文明的土地。现代种子银行的主要功能是进行物种储存，一旦某个植物物种灭绝，可起用其种子让该物种得以恢复。

世界上最大的种子银行在英国邱园，这个种子银行与很多国家和地区进行合作，拥有成千上万经过严格培训的种子采集者，专门在各地寻找采集濒临灭绝、地方独有和有经济价值的植物种子。目前，这个种子银行已经保存了全球约20%植物种子，大概有数万种。