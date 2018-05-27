新华网记者 王子晖

【学习进行时】“天地英雄气，千秋尚凛然。”无数英雄先烈是我们民族的脊梁。习近平总书记有着深沉的英雄情怀，他号召全社会都要崇尚英雄，捍卫英雄，学习英雄，关爱英雄。新华社《学习进行时》原创品牌栏目“讲习所”今天推出文章，为您梳理解读。

一个有希望的民族不能没有英雄，一个有前途的国家不能没有先锋。

在不同时期，不同场合，习近平总书记反复强调，要铭记一切为中华民族和中国人民作出贡献的英雄们，崇尚英雄，捍卫英雄，学习英雄，关爱英雄，目的就是号召全体中华儿女发扬英雄的精神，继承英雄的事业，勠力同心、不懈奋斗！

“要心怀崇敬”——英雄之名庄严而神圣

2014年，我国设立了烈士纪念日、中国人民抗日战争胜利纪念日和南京大屠杀死难者国家公祭日。几年来，习近平亲自出席相关纪念活动，向人民英雄敬献花篮，深切缅怀英烈丰功伟绩。

井冈山革命烈士陵园、红军长征会师纪念碑、华东革命烈士陵园、金寨县革命烈士纪念塔……每到革命老区，习近平一下飞机就前去瞻仰革命遗址，向革命英烈表达无限追思。

习近平说过，“不要让英雄既流血又流泪”。这几年，建立健全党和国家功勋荣誉表彰制度的意见、英雄烈士保护法相继出台、施行。

英雄，在习近平心中重逾千钧。

正是因为他们的浴血奋斗和英勇牺牲，我们的国家才有了今天的独立自主，我们的民族才有了今天的发展繁荣，我们的人民才有了今天的幸福生活。

“诚既勇兮又以武，终刚强兮不可凌。身既死兮神以灵，魂魄毅兮为鬼雄。”习近平引用屈原《九歌》中的慷慨激扬诗句，大力赞颂英雄，向他们表达由衷的敬意。

时代变迁、沧海横流，他们的功绩与世长存，他们的名字也不容忘却。要铭记历史，尊崇英雄，习近平殷殷嘱托，语重心长。

他对少年儿童说，要学习英雄人物、先进人物、美好事物，在学习中养成好的思想品德追求。要从自己做起、从身边做起、从小事做起，一点一滴积累，养成好思想、好品德。

他对革命军人说，历史不能忘记，军人的英勇牺牲行为永远值得尊重和纪念。有些人刻意抹黑我们的英雄人物，歪曲我们的光辉历史，要引起我们高度警觉。

他对文艺工作者说，对中华民族的英雄，要心怀崇敬，浓墨重彩记录英雄、塑造英雄，让英雄在文艺作品中得到传扬，绝不做亵渎祖先、亵渎经典、亵渎英雄的事情。

……

在习近平心中，英雄，庄严而神圣。

“精忠报国”——将英雄之魂注入血脉

2015年9月2日，习近平在颁发“中国人民抗日战争胜利70周年”纪念章仪式上发表了重要讲话，指出在波澜壮阔的中国人民抗日战争中，千千万万的抗战英雄抛头颅、洒热血，为战争胜利作出了重大贡献，为铸就伟大的抗战精神作出了重大贡献。

习近平将伟大的抗战精神归纳为“天下兴亡、匹夫有责的爱国情怀”“视死如归、宁死不屈的民族气节”“不畏强暴、血战到底的英雄气概”，以及“百折不挠、坚忍不拔的必胜信念”。

概括为4个字，就是“精忠报国”。

纵观抗日战争14年波澜壮阔的历程，乃至从鸦片战争开始的一部中国近代史，就是海内外中华儿女共同谱写的惊天地、泣鬼神的爱国主义篇章。

从1840年起，无数仁人志士不懈抗争、屡败屡战，唯一的目的就是救国救民。1921年，中国共产党诞生，更是义无反顾地举起了为中国人民谋幸福，中华民族谋复兴的伟大旗帜。

千千万万英雄先烈前赴后继，为的是中华民族独立和解放，为的是中华民族摆脱外来殖民统治和侵略，为的是中华民族掌握自己命运、开创国家发展新路。

“精忠报国”就是英雄之魂。学习英雄，就必须把“精忠报国”化为行动。

几十年前，习近平还在五六岁时，母亲给他买了《岳飞传》《岳母刺字》等小人书。习近平回忆说：“买回来之后，她就给我讲精忠报国、岳母刺字的故事。我说，把字刺上去，多疼啊！我母亲说，是疼，但心里铭记住了。‘精忠报国’四个字，我从那个时候一直记到现在，它也是我一生追求的目标。”

的确，让英雄精神融入血脉，才能不断激发前行力量。

“我们要发扬光荣传统、传承红色基因，不忘初心、继续前进，努力在坚持和发展中国特色社会主义伟大进程中创造无愧于时代、无愧于人民、无愧于先辈的业绩。这是我们对老一辈革命家最好的纪念。”习近平发出铿锵有力的号召。

只有肩负起历史重任，不断取得中华民族伟大复兴的新成就，才能告慰所有为国家和民族而牺牲的先烈和英灵。

“毋改英雄意气”——英雄精神永不过时

“思君夜夜，肝胆长如洗……”习近平的一首《念奴娇·追思焦裕禄》，万口传诵。对于“县委书记的榜样”焦裕禄，数十年来，习近平一直满怀敬意。他说过，“我们这一代人，是深受焦裕禄同志的事迹教育成长起来的”。

2014年3月，习近平在兰考强调，焦裕禄精神同井冈山精神、延安精神、雷锋精神等革命传统和伟大精神一样，过去是、现在是、将来仍然是我们党的宝贵精神财富，我们要永远向他学习。

“暮雪朝霜，毋改英雄意气！”这是习近平对千千万万共产党员的期望。

2017年12月，习近平来到第71集团军某旅视察，来到英雄王杰生前所在的连队。

在王杰牺牲时遗留的血衣和钢笔残片前，习近平感慨地说：“我小时候就知道王杰的故事，王杰是我心目中的英雄！”

习近平对官兵们说，王杰“在荣誉上不伸手，在待遇上不伸手，在物质上不伸手”，这“三不伸手”是一面镜子，共产党员都要好好照照这面镜子。

……

在习近平心中，英雄精神永不过时，永远都是我们不断开拓前进的勇气和力量所在。

2016年10月21日，在纪念红军长征胜利80周年大会上，习近平动情地说：“在红一方面军二万五千里的征途上，平均每300米就有一名红军牺牲。长征这条红飘带，是无数红军的鲜血染成的。”

长征路上，英雄的红军正是靠着铁的精神跨越了“雪山”“草地”，征服了“娄山关”“腊子口”。

今天，我们这一代人正走在自己的长征路上——去实现中华民族伟大复兴的中国梦，不论我们的事业发展到哪一步，不论我们取得了多大成就，这笔宝贵的精神财富都不能丢掉，英雄精神永远都是照亮我们前路的灯塔。

来源： 新华网

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