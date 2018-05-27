习近平贺信表明中国构建网络空间命运共同体的新内涵

2018中国国际大数据产业博览会5月26日在贵州省贵阳市开幕，国家主席习近平向会议致贺信。深入学习贺信内容，其基本思路和思想脉络，蕴含了网络空间责任共同体、利益共同体、命运共同体的递进担当，表明了构建网络空间命运共同体中国方案的新内涵。

其一，构建大数据产业发展的责任共同体：国际合作促进大数据产业健康发展，成为世界范围内应对数据安全、网络空间治理挑战的硬需求。在互联网、大数据、人工智能为代表的新一代信息技术日新月异的时代背景下，各国经济社会发展、国家管理、社会治理、人民生活正在发生重大而深远的变化。如何在网络空间和通过网络空间实现国家治理体系和治理能力现代化，是世界各国的共同责任。谁都需要应对挑战，谁也无法独善其身。面对信息化进入大数据浪潮的千载难逢机遇，网络化、数字化、智能化成为叠加递进的信息化新阶段，大数据是其中的血脉和纽带，其渗透力度、粘合强度、涉及广度前所未有，正在对世界各国大数据产业健康发展带来新机遇，提出新挑战。各国加强交流互鉴、深化沟通合作，成为保障数据安全，治理网络空间的硬需求。

其二，构建大数据发展的利益共同体：围绕建设网络强国、数字中国、智慧社会，全面实施国家大数据战略，成为中国经济高质量发展的新途径。打铁还要自身硬，中国倡导构建网络空间命运共同体，既要站在道义的制高点，又要成为经济的驱动力。当前，数字化、网络化、智能化，成为推动经济社会发展、促进国家治理体系和治理能力现代化的新手段；网络强国、数字中国、智慧社会，就是让人民有更多获得感、幸福感、安全感的新目标。但中国的努力既服务于十三亿多中国人民，也服务于世界人民。更加开放自信的中国，大数据产业支撑下的网络强国、数字中国和智慧社会建设，是世界志同道合各国参与的大格局。就像中国经济高速度发展离不开国际合作一样，中国高质量发展同样离不开国际合作。中国秉持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，就是要和世界各国一道，抓住网络强国、数字中国、智慧社会建设的机遇，让世界在中国的高质量发展中普遍受益。

其三，构建大数据发展的命运共同体：智慧生活牵引大数据产业创新发展，成为人类社会构建网络空间命运共同体的强动力。人民对美好生活的向往，进入智慧生活的新阶段。“数据创造价值·创新驱动未来”，这个价值应该是数据支撑的网络空间福祉的共同价值，必须通过齐心协力的创新驱动，实现人类社会智慧生活的共同目标。“数化万物·智在融合”，这个融合是系统工程，需要大智慧，它既是现实社会和虚拟空间在大数据海洋中的虚实融合，也是网络国防和数字经济协调发展的军民融合，还是世界各国在大数据产业支撑下构建网络空间命运共同体的国际融合。从“乌镇峰会”到“贵阳数博会”，中国持续打造深入交流，集思广益的国际平台，正在把构建网络空间命运共同体的倡议，转变为大数据产业的创新发展，进而激发中国大数据战略的最大潜力，携手共创智慧生活，造福世界各国人民，共同推动构建人类命运共同体。（作者 秦安）

来源：央广网