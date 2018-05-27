习近平：用好审计这把“利器”

【学习进行时】 5月23日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央审计委员会主任习近平主持召开中央审计委员会第一次会议并发表重要讲话。新华社《学习进行时》原创品牌栏目今天推出文章，为您解读。

5月23日，中央审计委员会第一次会议。

这是中共中央印发《深化党和国家机构改革方案》宣布组建中央审计委员会后，该委员会的首次“亮相”，也是继中央深改委、中央财经委、中央国安委、中央外事委之后的又一个“首会”。

会上，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央审计委员会主任习近平发表重要讲话，对审计工作作出全方位部署。

加强审计工作有多重要

确保资金在阳光下运行，离不开有效监督。审计作为一种独立性经济监督活动，是党和国家监督体系的重要组成部分。

这次会议，习近平的讲话处处体现着对审计工作的高度重视。

习近平指出，审计机关成立30多年来，在维护国家财政经济秩序、提高财政资金使用效益、促进廉政建设、保障经济社会健康发展等方面发挥了重要作用。

党的十八大以来，习近平多次强调加强审计监督、改革审计管理体制，不断赋予审计工作新的内涵，让这把“利器”为促进党中央令行禁止、维护国家经济安全、推动全面深化改革、促进依法治国、推进廉政建设等作出了重要贡献。

党的十九大开启了全面建设社会主义现代化国家新征程，打好“三大攻坚战”、推动高质量发展、坚定不移全面从严治党……做好每一项工作都要有一套完善高效的监督体系作为“督查员”和“安全员”，加强审计工作、改革审计管理体制显得愈加重要。

这次党和国家机构改革正是从这一高度着眼，决定组建中央审计委员会，作为党中央决策议事协调机构。

这个“党中央决策议事协调机构”，其“顶层设计”极为引人注目：习近平亲自担任委员会主任，国务院总理和中央纪委书记为副主任。“规格”如此之高，足以说明党中央对审计工作的高度重视。

其重要性也就不言而喻。

推动全面从严治党的重要举措

习近平在讲话中强调，要拓展审计监督广度和深度，消除监督盲区，加大对党中央重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计力度，加大对经济社会运行中各类风险隐患揭示力度，加大对重点民生资金和项目审计力度。

这3个“加大力度”指明了今后一个时期审计工作的3方面重点任务。这3方面任务与维护党中央权威和集中统一领导、增强党的执政能力和反腐倡廉工作息息相关，正是推动全面从严治党的重要举措。

习近平这次对审计工作提了“应审尽审、凡审必严、严肃问责”这12字原则，与他全面从严治党的思路一脉相承。

全面从严治党，关键是坚持制度治党。习近平在讲话中强调“努力构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系”，正是一种周密的制度安排。

习近平特别强调，各地区各部门特别是各级领导干部要积极主动支持配合审计工作，不得制定限制向审计机关提供资料和电子数据的规定，对有意设置障碍、推诿拖延的，要进行批评和通报；造成恶劣影响的，要严肃追责问责。

这次会议审议通过了几份重要文件，其中之一就是《2018年省部级党政主要领导干部和中央企业领导人员经济责任审计及自然资源资产离任（任中）审计计划》。

审计监督全面覆盖。中央审计委一成立就立即出实招、动真格，释放的信号十分明确。

确保党对审计工作的绝对领导

中央决定组建中央审计委员会，目的是健全党对审计工作领导体制机制，确保党中央各项决策部署落到实处。做好各项审计工作，确保党对审计工作的绝对领导是关键。

习近平强调，审计机关要树立“四个意识”，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，坚决维护党中央权威和集中统一领导，落实党中央对审计工作的部署要求。

作为党中央决策议事协调机构，要为审计工作提供有力指导，中央审计委员会的工作必须围绕顶层设计、统筹协调来开展。习近平为此提了4种能力：“把方向、谋大局、定政策、促改革”。只有真正提高这4种能力，才能实施更为有力的统领和协调，确保党对审计工作的绝对领导。

对于具体的审计工作，习近平进行了十分详尽的部署，他主要强调了4个“要”：

要深化审计制度改革，解放思想、与时俱进，创新审计理念，及时揭示和反映经济社会各领域的新情况、新问题、新趋势；

要坚持科技强审，加强审计信息化建设；

要加强对全国审计工作的领导，强化上级审计机关对下级审计机关的领导，加快形成审计工作全国一盘棋；

要加强对内部审计工作的指导和监督，调动内部审计和社会审计的力量，增强审计监督合力。