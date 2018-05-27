2018中国国际大数据产业博览会26日在贵阳开幕，国家主席习近平向会议致贺信。习主席在贺信中指出，中国高度重视大数据发展。我们秉持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，围绕建设网络强国、数字中国、智慧社会，全面实施国家大数据战略，助力中国经济从高速增长转向高质量发展。

习主席在贺信中，强调了国家大数据战略对于中国经济社会发展的重要地位和时代意义，指明了中国大数据发展的科学理念和战略布局，充分表达了我国与各国积极合作共同推进大数据技术和产业发展的真诚意愿和大国担当。

人类文明的进步总是以科技的突破性成就为标志。19世纪，蒸汽机引领世界；20世纪，石油和电力扮演主角；21世纪，伴随着信息技术和互联网的爆发式发展，人类进入了大数据时代，数据已然成为当今世界的基础性战略资源。

作为世界上最大的互联网市场，我国的大数据发展日异月新。党的十八大以来，在习近平网络强国战略思想的指导下，党中央审时度势，精心谋划，进行了一系列超前布局，大数据产业取得突破性发展。2015年，十八届五中全会首次提出“国家大数据战略”，《促进大数据发展行动纲要》发布；2016年，《政务信息资源共享管理暂行办法》出台；2017年，《大数据产业发展规划(2016-2020年)》实施；按照规划，今年年底前我国将建成国家政府数据统一开放平台……前不久召开的全国网络安全和信息化工作会议，对包括大数据产业在内的信息化发展战略进行全面部署。

在信息化时代，数据已经成为重要的生产要素和社会财富甚至国家间竞争的关键资源。从某种意义上说，谁能下好大数据这个先手棋，谁就能在未来的竞争中占据优势掌握主动。

习近平主席指出，核心技术是国之重器。要下定决心、保持恒心、找准重心，加速推动信息领域核心技术突破。要抓产业体系建设，在技术、产业、政策上共同发力。信息化为中华民族带来了千载难逢的机遇。能不能抓住机遇实现突破，关键是要规划落实好国家大数据战略，下决心突破核心技术，不断推动大数据技术产业创新发展，构建以数据为关键要素的数字经济，夯实网络强国的基础，培育中国经济发展的新引擎，更好服务我国经济社会发展和人民生活改善。

今天，我国已具备实现从网络大国向网络强国华丽转身的诸多条件。我们要以习近平网络强国战略思想武装头脑、指导实践，全面实施国家大数据战略，将推进经济数字化作为实现创新发展的重要动能，奋力引领大数据革命浪潮。(央视评论员)

来源：央视网