视频｜红旗漫卷，初心不改！红旗飘扬上海滩

5月27日是上海解放纪念日，我们特别制作纪念短视频《红旗飘扬上海滩》，从上海音像资料馆1949年到2018年的影像库里精挑细选，得来全片69个镜头，每个镜头都有旗，每一面旗都高擎在城市之上，人心之中。

解放之初是红旗，还有南京路、淮海路上年轻的笑脸，背景声里，隐约传来《解放区的天是晴朗的天》歌声阵阵。

十月一号是开国大典，神州同庆，原来工部局大楼楼顶，五星红旗高高飘扬，兴奋的老人孩子，在跑马场赛道上举旗奔走。

不管是黑白胶片，还是彩色电影，改革开放的激情岁月，有经济建设工地的红旗招展，砥砺奋进的崭新时代，有自贸科创园区的国旗高擎。红旗在，人心齐，一幅幅影像，一段段回忆，连缀起一座伟大城市辉煌前行的壮阔画卷。

本片聚焦于旗帜，但69幅珍贵历史画面背后，远不止于金黄五星与鲜红底色构成的现代革命美学，而是展开了国家变革、城市发展的一个个重要时刻，这些时刻，构成了民族情感、城市精神的共同基础。

再让我们回到本片开始的地方：1949年5月27日，解放之时的上海，一面面鲜艳明亮的旗帜，借东风浩荡，如江河奔流，连纪录片里的解说，都是带着激动呼喊的。回望69年来的一路征程，只道是：红旗漫卷，初心不改。

（来源：上海广播电视台融媒体中心 上海音像资料馆）

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