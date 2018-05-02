【上合大使观】白俄罗斯驻华大使：互利共赢 中国智慧促上合发展

央视网消息：一起进入今天的《上合大使观》。

2015年7月，在俄罗斯乌法举行的上海合作组织成员国元首理事会第十五次会议，决定给予白俄罗斯观察员地位。

白俄罗斯驻华大使鲁德·基里尔表示，作为观察员国，白俄罗斯积极参与上合合作。希望未来能够在上合框架下，继续发展同上合组织有关国家的双边关系，实现互利共赢。

如何理解“合”

白俄罗斯驻华大使鲁德·基里尔

白俄罗斯驻华大使 鲁德·基里尔：上合组织是一个很好的平台，在这里不同国家、不同宗教信仰、不同思维方式的人可以团结在一起，尝试通过中国所倡导的方式，一种非常平和与智慧的方式，来讨论当今世界我们共同面对的挑战。在我们的文化中，增进彼此了解最好的方式 就是通过相互拜访，以及一同分享食物。因此我们希望未来上合组织成员国的人们能够来白俄罗斯。

如何看待上合合作

白俄罗斯驻华大使 鲁德·基里尔：白俄罗斯是上合组织观察员国，我们格外关注这个组织如何变得更加互利与持续发展，我们希望未来可以有更多的合作项目和投资项目。中白工业园，就是这样的一个联合项目，我们邀请许多上合组织国家加入。如今我们的投资，不仅有来自中国，还有来自俄罗斯，我们也期待有来自印度、巴基斯坦的企业，以及其它国家的企业入驻我们的工业园。

对上合青岛峰会的期待

白俄罗斯驻华大使 鲁德·基里尔：作为观察员国，白俄罗斯将积极参与(青岛峰会)相关活动。我们认为中国在这里扮演着特殊的角色。它不仅仅是(轮值)主席国，还有这是中国的倡议。一个是上合组织，还有一个是“一带一路”倡议，还有一些其它的倡议。我们认为中国提出这些国际倡议，并不仅是为了让自己强大，而是要让周围的伙伴同样受益。

希望未来上合组织有更多富有成效的合作，取得更多成果。——白俄罗斯驻华大使 鲁德·基里尔