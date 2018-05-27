女子驾驶轿车失控冲入河中 路人紧急救助

央视网消息：近日（24日），在江西上饶市玉山县南山乡境内，一辆轿车在转弯时突然失控冲入河中，情况十分危急，路过的村民立即跳水，将被困车上的女司机救上岸。

事故发生时，村民胡昌礼正在村里陪家人散步，当他听到河对岸一阵强烈的碰撞声后，往河边一看，一辆车已经落入水中，胡昌礼赶紧跳入河中救人。

胡昌礼：我是看到它(车)掉下去之后，车子浮在水面上，但是人没出来，一点反应没有。那我就很紧张了，当时车子往下沉了，她(司机)又不会游泳，她在那里喊了，我就用力把她托起来，把她弄到岸边上去。

从手机拍摄的视频中可以看到，当时车辆正在下沉，胡昌礼在水中奋力救人，看到这一情况，其他村民也加入到救援中。

村民 王光银：那个水位那里差不多有2米多深，那个车离（对面）岸上差不多也离了3到4米远。

在大家的帮助下，被困车上的女司机被成功救上岸。胡昌礼还返回车附近，帮女司机拿重要的物品。据了解，被救女子是从上饶到玉山走亲戚的，由于路况不熟，在转弯时撞断路边的树木和电线杆，连车带人冲入河里，幸亏有好心人及时相救。

声音来源 被救女子：自己发生事故，然后又有人（帮忙），非常非常非常感谢他（们），能够在我这么危急的情况下能够挺身而出。