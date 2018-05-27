各地简政放权推“只进一扇门” 让群众办事更有“获得感”

央广网北京5月27日消息 据中国之声《新闻和报纸摘要》报道，各地进一步整合审批、服务、执法等方面的力量职能，综合设置机构，让群众办事“只进一扇门”，少跑几次路，简政放权成效显著。

在河北邯郸市不动产登记中心的办证大厅，市民徐先生刚刚办完房产交易手续。

徐先生：以前需要跑好多部门，十几天才能办成，现在一趟清，特别的方便。

河北省邯郸市推出“一趟清”“不见面”改革并探索推行全程代办制。

邯郸市不动产登记中心主任袁飞：现在一个窗口受理之后，三十分钟就能受理完成。

陶镱菲是江苏淮安一所驾校的工作人员，她告诉记者，以往，一个驾驶员的资料审核得3到4天，现在有了淮安市网上办事大厅方便了很多。

陶镱菲：只需要在网络上申报一下，最快大概30多分钟就可以处理完。

而上海市企业服务云的正式上线，让企业政策申报、服务资源、诉求反映等都可以网上实现。

上海市中小企业发展服务中心主任葛东波：比如很多企业说希望得到政府公益的培训，我们就通过企业服务云把这个培训做成一个产品。企业可以根据政务服务的好坏进行点评，点评率是多少，也是可以量化的。

天津滨海新区三年前用1枚公章取代109枚公章后，5年新增市场主体达到49.8万户。

天津滨海高新区行政审批局局长赵政波：它是建设服务型政府，小政府、大社会高效便捷政府的一个最重要抓手。

三年多来，海南生态软件园、博鳌乐城国际医疗旅游先行区等先行先试“极简审批”。

腾讯海南分公司总经理李向强：当时我们有一块互联网的业务牌照，指定了专门的工作人员和我们对接，只花了一个月时间。如果在其他城市至少要半年。

海南省委书记刘赐贵说，海南要借鉴国际自由港的先进经营方式、管理办法。

刘赐贵：我们要探索“多规合一”下的“零审批”，服务贸易负面清单越短越好，并用信息化、智能化、科学化手段提升管理效能。

来源：央广网