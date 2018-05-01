网聚正能量 筑梦新时代——第四届中国网络正能量一江山论坛成功举办

5月26日上午，“网聚正能量 筑梦新时代”第四届中国网络正能量一江山论坛在浙江台州开幕。 主办方供图

中国青年网台州5月27日电（记者 卢冠琼）5月26日，以“网聚正能量 筑梦新时代”为主题的第四届中国网络正能量一江山论坛在浙江台州成功举办。全国人大社会建设委员会副主任委员、中国网络社会组织联合会会长任贤良，浙江省人大常委会党组副书记、副主任李卫宁，浙江省台州市委副书记、代市长张晓强出席开幕式并致辞。

“龙楼凤阙不肯住，飞腾直欲天台去。”台州天台的绿色生态，曾因“诗仙”李白的名篇而被传颂千年。而今，来自全国各地的专家学者和各行各业正能量群体代表在此齐聚一堂，围绕论坛主题深入交流，助力营造风清气正网络生态，让拥有着悠久中华传统文化的天台，赋予了新的时代内涵。

学习贯彻习近平网络强国战略思想，认真落实全国网络安全和信息化工作会议精神，探索加强网上正面宣传，参会者们普遍认为，论坛共话网络健康发展，共同传递了网络正能量，用新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神团结、凝聚亿万网民筑梦新时代。

“网聚正能量 筑梦新时代”第四届中国网络正能量一江山论坛进行现场互动。 主办方供图

新思想引领网络强国 正能量澎湃

刚刚过去的4月，中央首次召开了全国网络安全和信息化工作会议，专门部署新时代网信工作。这是一次具有全局性、开创性的重要会议，对于把握信息革命的历史机遇，推进网络强国建设具有非常重要的意义。习近平网络强国战略思想已经成为指引网信事业发展、建设网络强国的根本遵循和行动指南。

在第四届中国网络正能量一江山论坛的主论坛上，中国发展模式研究中心主任张维为，中国社会科学院研究员钟君和国防大学某教研部原副主任张召忠在主题演讲与现场互动中各抒己见，不时迸发出思想的火花。深学笃用习近平网络强国战略思想,他们一致认为，增强“四个意识”, 坚定“四个自信”，网上主旋律更加响亮，网络空间更加清朗，网络安全保障也更加有力。

文化自信,是更基础、更广泛、更深厚的自信。张维为在“网络传播与文化自信”主题演讲中谈到，要利用文化力量，通过互联网时代的传播，打好话语组合拳，在国内和国际舞台建立自己的话话权，将中国话语建设变成一个生机勃勃的事业，带给青年网友更自信、更持久的力量。

坚定“四个自信”，“以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，推进马克思主义大众化网络传播创新”，如何做得更好？钟君在演讲中分享了自己的实践与探索思考。他认为，要以人民为中心，重在建设，以立为本；要举旗亮剑，敢于担当。同时，应该通过创新传播思维、讲述方式、话语表达、呈现形式和传播渠道，点燃受众的热情和关注度。

没有网络安全，就没有国家安全。张召忠在论坛中谈到了自己利用网络新媒体进行全民国防教育的几点体会。而最让他和参会嘉宾感慨的，是党的十八大以来，党中央重视互联网、发展互联网、治理互联网，推动网信事业取得的历史性成就。网络空间日益清朗，正能量澎湃。

截至2017年12月,中国网民规模已达7.72亿。其中学生群体规模最大，占比25.4%。不管是构成主体还是发展态势，中国互联网发展生机勃勃，充满青春活力。令人同样欣喜的是，积极健康、向上向善的网络文化日益浓厚。

张召忠以自己的微博平台为例介绍，“粉丝60%以上都是90后”，“文章评论区95%以上都是正能量”。不仅有转发、点赞，用指尖传递正能量，而今更有大批青少年网友热衷在评论区发声，发自内心地为祖国发展鼓与呼。作为国家互联网发展的见证者、受益者也是参与者，亿万网民紧密团结，和祖国同频共振。

来自各行各业的网络先进文化传播志愿者、网络正能量传递者相聚第四届中国网络正能量一江山论坛。 主办方供图

“一江山”网聚天下英才 筑梦新时代

网络为人们的生产生活创造了新的广阔空间，同时，也成为了党凝聚共识、率领中国人民实现中华民族伟大复兴中国梦的新空间。

自2015年中国网络正能量一江山论坛筹办以来，已走过四载。四年来，论坛聚焦弘扬网络主旋律、传递网络正能量，团结了一大批来自各条战线的网络先进文化传播志愿者、网络正能量传递者，共绘网上网下同心圆。

网聚天下英才，今年的一江山论坛正能量队伍更加壮大：复旦大学网络空间治理研究中心沈逸，山东省互联网集团朱德泉，新华社解放军分社贾永，青年马克思主义理论学者黄相怀，空降兵官微“我们的天空”媒体运营人张祥锋，北京大学宋玺，以及来自公安部的相关工作负责同志，结合各自工作和网上实践，分别在大会分论坛中分享了心得体会。

参加一江山论坛，他们带来的不仅是自己的经验和思考，更带来了所在群体、所处领域、所团结的网络受众的声音和关切。作为网络正能量群体中最知名的线下交流平台，一江山论坛形成了日益强大的品牌影响力。

聚似一团火，散作满天星。一起交流思想，共同谋划发展，论坛结束之后，参会者将把论坛凝结的情谊、收获的经验，形成的共识，带向祖国的四面八方，传递到互联网的每一个角落。团结起更多的网民，传递好声音，讲好中国故事，为网络强国建设续力助航，为实现中华民族伟大复兴的中国梦，凝聚起强大的网络正能量和最广泛的共识！

本届论坛由中央网信办指导，中国网络社会组织联合会、中国互联网发展基金会、浙江省网络文化协会联合主办，台州市网络文化协会、天台县网络文化协会承办。

来源: 中国青年网