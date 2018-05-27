【壮阔东方潮 奋进新时代】畅想数字未来 “最强大脑”带来思想盛宴

2018数博会在贵阳开幕。（孔华/摄）

央视网消息（记者 孔华）5月26日，以“数化万物，智在融合”为主题的2018中国国际大数据产业博览会（下称数博会）在贵州省贵阳市开幕。开幕式上，来自加拿大的“数字经济”之父唐·塔普斯科和中国科学院院士梅宏、潘建伟，三位“最强大脑”带来了有关区块链、大数据、量子信息技术的一场思想盛宴。

“数字经济”之父唐·塔普斯科：看好中国发展区块链

“数字经济”之父唐·塔普斯科在开幕式上分享区块链的未来。（赵万江／摄）

25年前，唐·塔普斯科首创“数字经济”概念，25年后，他认为，“数字经济”将成为实体经济的主流。

发言中，他预测，“十年后，路上跑的车多数将是自动驾驶的车辆；家庭电网能够接纳风能、太阳能等新能源，所有的房屋业主都可以成为电网上的一个供电者；科技将不断植入人体……”

作为《区块链革命》一书的作者，唐·塔普斯科说，未来一项最重要的技术就是区块链，这代表了互联网第二个发展阶段，区块链技术可以说是经济体的操作系统，也是一个平台，可以革新企业和公司的模式。

唐·塔普斯科十分看好中国发展区块链，认为中国是具有世界上最理想条件的国家。

演讲最后，唐·塔普斯科提出了一个令人遐想的问题：“互联网第二时期的硅谷将在哪里？”

“那不会在硅谷，因为硅谷是旧模式的领袖；它完全可以在杭州，在深圳，在上海，或者北京，甚至可以是贵阳，因为，未来不是用来预测的，未来是用来争取的。”唐·塔普斯科给出了一个励志型的答案。

软件工程及软件开发领域重量级专家梅宏：构建大数据治理体系

梅宏院士认为，国家、行业、组织是构建大数据治理体系的综合体。（孔华／摄）

软件工程及软件开发领域重量级专家、中国科学院院士梅宏围绕《推动大数据治理体系建设，营造大数据产业发展环境》做了演讲。

梅宏介绍，全球大数据产业生态在2012年基本形成雏形，2013年达到大数据宣传的顶峰，2014年基本上趋于理性、成型，2015年开始进入理性、健康发展期。

与此同时，各界学者就大数据治理研究和实践现状展开研究和实践，并产生不少成功的研究和实践探索工作。梅宏认为，需要从组织、行业、国家三个层次建立立体综合的大数据治理体系。

梅宏提出了构建大数据治理体系的四个方面的内容：一是确立数据资产地位；二是建立数据的管理体制和机制；三是促进数据共享和开放；四是保障数据安全及隐私保护。

梅宏认为，大数据治理体系建设是我国实施大数据战略的重要保障，是发挥大数据作用，做大做强大数据产业的重要因素，也是关键基础。目前，这项工作还处于雏形阶段，体系性不足，分层次、多纬度推进大数据治理体系建设任重道远，需要各界的共同努力。

“量子之父” 潘建伟：量子科学催生现代信息技术发展

潘建伟院士分享量子信息技术的未来。（孔华／摄）

国际量子物理量子信息实验研究领域开拓者之一、被誉为我国“量子之父”的中国科学院院士潘建伟发表了题为《新量子革命》演讲，介绍了量子信息技术的过去、现状及未来。

潘建伟介绍，随着量子力学建立，催生了以信息技术为代表的第三次产业变革，X射线、能源科学、信息科学、生命科学、材料科学都跟量子科学紧密相关的。某种意义上可以说，正是量子科学催生了现代信息技术发展。

随着技术发展，目前遇到两个问题：一是数据和互联网的安全性，二是随着大数据和人工智能的发展，对计算能力的需求日益增加。经过近百年的发展，催生了信息技术的量子科技为解决上述问题做好了初步的准备。

潘建伟说，利用量子保密通信可以提供一种原理上无条件安全的通信方式，它可以让网络和信息传输更安全，同时，利用量子计算可以得到一种超快的计算能力来进行更快速的计算。比如，求解一个亿亿亿变量的方程组，利用亿亿次的经典超级计算机需要100年，利用万亿次量子计算机只需要0.01秒。

潘建伟还畅想了未来量子传输的一种可能，像《西游记》里筋斗云那样，一会儿在这，一会儿在那。当然现在还远远达不到这个水平，这一愿景，也许在几百年甚至几千年后会实现。

来源：央视网