“六一” 我们去哪儿

文/图 晨报记者 陶 令 实习生 朱姿颖

“六一”早已不仅仅是儿童的节日，也是“大童们”肆意玩耍忘却年龄的一天，一份儿童餐回味童年，或是一场游历城市开埠史的古往今来，这个“六一”与快乐同行，也不妨搭上周末两天去香港地区提前感受夏日的欢快热烈。

带小童纵观上海古今

新近亮相南京西路的上海市历史博物馆，怎能错过？生活工作的城市有着怎样的古往今来？不妨带上孩子一起去见识一下脚下这些城市六千年历史。既满足了亲子游的美好愿望，又是帮助孩子增长知识开阔视野的好去处，一举多得。

全新开放的展厅从“序厅”、“古代上海”、“近代上海”和“难忘的瞬间”四个方面来构建了展陈系列，比较全面地反映了上海的政治、经济、文化对社会的历史变化，不愧为丰富孩子了解生活之城的历史知识的好去处。了解上海，打造成为一个魔都小百科，对一个生活在其中的人，无论大童还是儿童都很有成就感呢！如果是文史兴趣爱好者，那就更是收获满满，不虚此行了。

讲述上海这座城市的历史，对于每一个生活工作投入其中的人，自然有着非凡的意义。在这座全新开放的博物馆中，不妨随着独特的展览节奏去了解魔都的深度。首先自然是上海的城市历史发展脉络，作为首个优秀的地志性博物馆，这栋建筑本身也见证着历史的变迁，带着欧洲新古典主义的建筑风格，留存着城市发展中重要的文化信息，这里曾经是上海美术馆，也曾经是图书馆。岁月变迁却始终不曾改变TA的独有魅力。

观展的起点从一楼的序厅开始，用一部影片《上海简史》快速述说着上海城市发展中的重大历史节点和历史事件，以这种动态的表达方式自然更适合儿童获得直接的感受，也从儿童的视角加深了他们对城市的印象和感知，激发他们跟着爸爸妈妈一起继续参观浏览的兴趣。二楼回到了史前文明，在这个《古代上海》 展厅中展示着，包括史前文明、古代发展和城镇兴起的脉络，仿佛打开了一幅6000年的文化长河画卷。三楼、四楼均为《近代上海》展厅，更适合告诉孩子，近代的上海作为中国工人阶级的大本营和中国共产党的诞生地在全国的救亡图存、民族复兴道路的启蒙第一课。而四楼更侧重互动的形式，无论是实景实物、图片资料、还是互动展项均以多种形式展现了上海的“红色文化”肌理，这样的灵活形式更适合小朋友近距离了解上海。

工兵：一楼展厅中不容错过的要数独具上海历史博物馆经典展品之一的汇丰银行铜狮了，该如何互动一定不能或缺一款APP，选择拍照模式，对准铜狮后就会在手机屏幕出现有关这个展品的详细信息，甚至可以选用语音播报来获知展品的相关信息。

跟着孩子秒回童年

谁说喜爱童话的只有熊孩子？每个女孩的公主梦、每个男孩的英雄情，在双脚跨入中国香港迪士尼乐园时，就提前开启了一个凉爽的夏日度假体验。最重要的是，今年“六一”恰逢周五，连着周末两天，无须请假就能提前感受迪士尼的夏日缤纷。

首先打卡的一定是乐园扩建计划中首个落成的“魔海奇缘凯旋庆典”，一家人来到探险世界提前约会全球首个以莫阿娜为主题的表演。说故事、演戏、舞蹈还有活泼的音乐等元素，在这个根据荣获金球奖最佳动画提名电影《海洋奇缘》动画情节展开的主题表演中，爸妈不由得跟着孩子一起发挥无穷的创意及想像力，快乐童年的记忆就此打开了：虽说这场表演也就20分钟，但孩子尽情投入地载歌载舞，爸妈也能投入欣赏着全剧超过30件手工打造的道具，这些特别设计的戏服均由电影原创团队根据剧情一一还原，还真是一次难得的欣赏机会。

谁说“六一”只属于孩子？用一场水花大街派对来重拾童趣，爸妈此刻变身孩子的队友，一起加入由胡迪、翠丝、超能夫妇携手《飞屋环游记》中的卡尔和小罗组成的酷酷水仗阵容，齐齐用清凉水花迎接热情似火的夏日。随着波普艺术风格浓郁的鲜艳花车，走过幻想世界、明日世界，到达美国小镇大街，在洒水车旋转喷射的清凉水花中，为炎炎盛夏驱逐热浪！

华灯初上，爸妈带着孩子一起回味儿时消暑神器——露天电影，在美国小镇大街上演的这场“We Love Mickey!”大街投影盛演，可谓是米妮等一众迪士尼朋友送给米奇的惊喜。随着炫目光影投射在大街两旁的建筑上，整条美国小镇大街立刻幻化成了米奇星光大街，展现着米奇演艺生涯中的星光历程。从黑白经典的造型、缤纷澎湃的演出乃至难得展现的疯狂有趣，奇妙的夜晚顿时暑意全消。

工兵：上周，香港迪士尼携手微信支付发布，在度假区超过280个地点开通了“微信支付”，涵盖了食住玩买等等方面，为游客提供更轻松便捷的度假体验。同时启动的还有联盟合作，其中包括了针对今年即将开通的港珠澳大桥带来的新一轮赴港旅游热，即便是2天1夜的“宅”度假也有众多主题可选。

WHAT'S NEW

“六一”节还有哪些值得大童小童携手前往的呢？不妨从以下备选节目中挑选适合你的。

A.大隐书局

这个大童节适宜放慢节奏，走进一家书房开启暖心体验。相约大隐书局创智天地店，将大学路的热闹屏蔽在一墙之外，闹中取静中，以书会友偷得浮生半日闲。

大隐书局每周都有各种文艺特色活动，或是旅行者的沙龙分享；或是对话交响乐团的致敬经典；抑或是茶道系列的文化讲座……精彩坐等志同道合的大童一起共享。

★亮点★ 这家大隐书局是目前沪上唯一一家营业至凌晨2点的“深夜书房”，大童节之夜在此静读一本书慢慢度过，不也很美吗？！

B.薰衣草节

想看薰衣草谁说一定要去普罗旺斯？这个六月15万平方米的薰衣草在莫斯利安香草园盛放，给你一片紫色花海。

在大童节这天，无论是小朋友和父母一起还是大童三五好友成群，来这里不虚此行。在草坪的亲子运动休闲区和家人自然来一场亲近的游戏，拍照小达人可以就此大显身手留下美美的回忆，还有各种免费的体验课堂不可错过。

★亮点★ 本届薰衣草节还被称为“好吃的亲子嘉年华”，来自世界六国的进口牛肉，美式热狗和特调咖啡，游玩的同时大饱口福岂不乐哉？

C.钢琴音乐会

由儿童音乐心理教育家精心挑选的曲目和打破常规注重与观众互动的表演方式，寓教于乐，在优雅婉转的钢琴名曲熏陶下，启发孩子对音乐的追求，培养爱与美的感受。

这是专属于儿童的音乐会，在6月2日这天齐聚上海人民大舞台，演奏深受孩子喜爱的《蓝精灵》、《冰雪奇缘》等动画作品主题曲，一定会令孩子沉醉其中。

★亮点★ 不仅儿童在这里能找到归属感，陪同前往的大童朋友也可以重温经典，《献给爱丽丝》、《夜的钢琴曲》，醉心音乐旋律首首均耳熟能详，回味无穷。