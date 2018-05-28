文/图 朱姿颖

旅游市场日新月异，城市的魅力逐渐成为旅游的新地标，度假区的新功能

正在成为消费者选择的新风向

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苏州市旅游局副局长 陆 峰

“苏州市旅游局一直致力于海外旅游推广。针对北美旅游市场，有着近2500年历史的苏州，始终专准推广本土文化、传统工艺以及历史文明。与此同时，作为一个高速发展的国际化城市，现代都市魅力也已渐成为城市旅游的新名片。”

过去的一年中，苏州市旅游局针对北美市场推出了以“苏州制造，本地专家带你发现流光溢彩的苏州”为主题的系列推广活动，取得了一系列令人欣喜的成绩。其中北美地区社交媒体浏览量达22500万次，吸引了24万多名新粉丝关注的好成绩。

注重现代化、国际化推广方式的运用，苏州市旅游局不断发力北美重要社交平台，通过同步发力运营海外的官方账户，向北美消费者讲述了引人入胜的苏州故事，呈现了苏州特色、展示着文化传承，而PHG咨询公司通过即时有效的互动，增强社交媒体的活跃度以及粉丝黏性，也确保了100%的社交媒体互动率。

据了解，在过去一年的推广活动中，PHG 咨询为苏州打造了备受北美消费者青睐，有丰富互动性以及体验式的市场推广活动。其中不乏苏州市旅游局亮相第69届艾美奖；今年中国春节期间，苏州市旅游局现身NBA华盛顿奇才队新春赛场甚至是将苏州园林之美带入旧金山，为一年一度的梅西百货花卉展献上苏派盆景等等创新的海外推广活动。

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静安香格里拉大酒店

“说到一生中最幸运的事情，就是把爱好变成事业。酒店1515牛排馆的新晋酒吧经理Fadli 便是一位幸运儿。此次来到上海他发挥着擅长从大自然中获得灵感的特长，带来了八款全新鸡尾酒，享受沉醉在惊艳之中的特别体验。”

从上海暖到狂野西部，Fadli调制的鸡尾酒总有着特别的创意，这些或充满美式情节或结合在地文化由此而生的鸡尾酒，无不令人第一口就爱上清爽的口感，而且特别适合夏天。

融合了老上海电影主题和美式怀旧酒吧、牛排馆的设计风格，在静安香格里拉大酒店1515酒吧，宾客可以在“沪上少有”的酒品单上选择出一款独一无二的饮品。同时，更能将静安嘉里中心广场迷人景致尽收眼底。华灯初上，爵士乐队的驻场演出让夜上海更加迷人。

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上海迪士尼度假区

“迪士尼长期以来都十分注重对青少年保护意识的培养，成为全国首个‘生态中国体验教育基地’后，希望通过度假区的独特环境和传奇迪士尼故事的讲述，丰富孩子的生活。”

近日，上海迪士尼度假区被中国下一代教育基金会授牌成为首个“生态中国体验教育基地”，授牌仪式的同时也标志着首届“生态中国主题体验营”正式开营。

该基地以生态文明为主题，利用迪士尼度假区丰富的创意和环境资源，为学生和其家庭组织多文化、形式多样、寓教于乐的教育活动。同时，度假区还将携手中国下一代教育基金会策划和推出生态中国主题体验营等各类引人入胜的教育活动。被授牌首个“生态中国体验教育基地”后，有望进一步推广度假区在环境保护方面的努力和倡导，帮助更多来自上海和全国各地的游客感受这里沉浸式、并带有教育意义的独特体验。

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第十五届上海世界旅游博览会

“在上海市对口支援新疆工作前方指挥部和上海市旅游局、上海市政府合作交流办、中智关爱通等共同努力下，第一架‘沪喀号’旅游援疆扶贫专机将于6月15日启航，并于今年7月初至8月底每周一架，组织上海人观光喀什、体验南疆，促进两地民间交流交往交融。”

近日，新疆喀什亮相第十五届上海世界旅游博览会的舞台，向世界展示最纯“丝路风情”、最靓“醉美喀什”。

喀什历史悠久、文化底蕴深厚。早在15世纪便是客商云集的国际商埠，是中西方政治、经济、文化交流的要塞，是“古丝绸之路”的中国段中道、西道的交汇处。今天的喀什，较完整地保留了历史文化痕迹，这里有世界非物质文化遗产——纯正的“十二木卡姆”乐章和刀郎“麦西来甫”舞蹈。这里的风光秀美、资源独特、气候宜人。超过7000米的雪山就有五座，其中最富胜名的是乔戈里峰和“冰山之父”慕士塔格峰。除外喀什物产丰富、风味小吃闻名中外。从色香诱人的抓饭、烤羊肉、烤包子、拌面到香甜可口、味沁心脾的杏子、石榴、葡萄、西瓜、伽师瓜等水果不胜枚举。

即将启航的首架“沪喀号”旅游援疆扶贫专机将努力让更多的人能实地欣赏到喀什的美和当地独具特色的风情旅游特质。