无论是一门老技艺还是一城古建筑，都经历了光阴的沉淀，在百转千回中更迭芳香-寻古亦留芳

文/图 晨报记者 陶 令 实习生 李 晴

百年老字号·非遗传承人张笔清

张笔清，有着第五批非物质文化遗产正山小种红茶传统制作技艺传承人的名头，论其正山小种红茶制作的家史，则可追溯至300年前，从先祖辈迁至目前仍居住的武夷山桐木村麻粟，祖辈、父辈均为当地知名的制茶师，而他则传承了正山小种制茶世家的精髓。

百余年的家族历史，真正见证了正山小种的兴衰起伏。根据张笔清的讲述，他家祖上是从建宁那边移居来的，来到麻粟的时间可追溯到康熙年间，而张家的家族史也可看做百年的正山小种制茶史。

“按照采摘标准是一芽三叶，要求每批采下的鲜叶嫩度、匀度、净度和新鲜度要基本一致……”自12岁起，张笔清耳濡目染着父辈的老话在自家的茶山里“泡”大，而这缘分一做就是40多个年头。

都说：“制茶讲究天地人和，这其中，人是关键核心。”在正山小种的制茶大家张笔清看来，茶早已经融入家族数百年的制茶史中，代代传承，生生不息。茶不仅是理想的一杯水，茶还是原汁原味的家乡记忆。从传承的制茶大家中走出，到成为正山小种非遗技艺传承人，张笔清40多年的做茶生涯中，一直坚持用自己的方式呵护着与茶的缘分，守护着茶的珍贵。

来自张笔清的回忆：做茶的每一步都有讲究。因为学茶，从小到大他没少吃苦头。刚开始学茶，张笔清常常被父亲安排去“青楼”下面烧火，那个时候的“青楼”构造与现在不同。那时候是在里面直接点上火堆，一天要烘成百、成千斤的茶青，还要时刻盯着火头，保持高度。做茶那几天，几乎不能睡觉。再加上整日的烟熏，双眼几乎每天都是肿的。可在张笔清看来，“老字号贵在有常年积累的经验把握制茶过程中的点滴微妙处。”

百年老店如今也有了新的呈现——24节气茶。既为了迎合现代人一日饮的消费习惯，也是为了能更符合“不时不食”的饮食理念。洲际酒店集团旗下的华邑品牌携手各位制茶大师推出了24节气茶，其中就有张笔清大师手工制作的桐木关正山小种，对照着大雪节气。

即便是一款节气茶，张大师对干茶、茶汤和叶底都有着严格的遴选，如原茶采用了桐木关的稀有高山野放茶，以正山小种传统手工艺进行制作，保护完好的条形，将野性毫无保留地释放在茶汤里，令入口的茶汤柔和甜醇，温润养胃，加上橙黄澄澈的汤色以及混合着蛋花香和植物清香的蜜甜香气，非常能赢得茶友的欢心呢！

工兵：正山小种的冲泡颇有讲究，按照大师的推荐，用盖碗沸水冲泡，前四泡冲泡时间为15秒，其后每次冲泡较上一次延长15秒，才能确保还原茶汤的最佳口感。

古城·拉脱维亚里加

里加是拉脱维亚的首都，分老城和新城。老城在道加瓦河右岸，面积不大，有运河环绕。新城则坐落在风景秀丽的城市运河河湾处，绿荫覆盖，花丛处处，素有“欧洲美人”之称。

进入里加的老城，你便会感受到浓郁的历史气息扑面而来。整个老城的小路大多用青石铺成，虽狭窄曲折，但四通八达。老城中古时代城市的特征显著，房屋低矮，街道狭窄，屋顶多用红瓦，每座屋顶上有一只闪光的金属制的公鸡──风信鸡，作为城市的标志。在造型各异的教堂中，多姆教堂以其内部庞大的管风琴闻名于世，圣彼得大教堂是里加最高的教堂。此外，市内还保留着中世纪的商人住宅和仓库，让你仿佛有穿越时空之感。老城的小商铺很多，许多店铺隐藏在小巷深处，虽然没什么显眼的招牌，但走进店铺你会发现，每一家店铺都装饰得很有特色，富有情趣。所卖的东西基本上都以当地特产琥珀为主，那剔透的琥珀，就如古老时光凝结的泪滴。里加城因水而生，水也因城而活，被誉为母亲河的道加瓦河将老城环绕，河的对岸就是新区，在河对岸眺望老城，古朴而又典雅，没有现代都市的高楼林立，车水马龙。老城使人忘却了速度，享受一份宁静和悠闲。

相比之下里加的新城区现代气息则相对更浓郁一些，那儿的街道宽敞整齐，建筑壮观，喷泉、纪念像和雕刻随处可见，风景宜人。尤格湖畔的露天民俗博物馆堪称拉脱维亚民族的缩影，这里有葱郁的树木、柔软的草坪、矮小的农舍、古老的风力磨坊。里加的公园多而美，在吉士湖畔有著名的梅沙公园，其中的歌咏场经常举办精彩活动，总能听见那儿有阵阵古老的歌谣传来，美妙动听。

工兵：在品尝拉脱维亚的美食时，应搭配着当地的啤酒才算够味儿。和欧洲其他国家一样，拉脱维亚人好饮啤酒，并有醇正的欧洲啤酒可以品尝。

徽派古村落·安徽呈坎

说到徽派的古村落，宏村西递自然不能错过，但过多的游客时常会打扰静心寻古的意愿，同样是位于黄山风景区，其南麓有座小村落——呈坎，掩映在青山翠竹之中，入村寻古也将自然景观和人文景观一并收入眼底。

呈坎，黄山境内的一处小镇或者说小的古村子，不似宏村等地被人所熟知，但凡去过之人都会啧啧称赞，一个以五行八卦的模式而建立的地方，一个似迷宫一般的地方。在呈坎，它有着千百年来传承不变的“游呈坎一生无坎”的传奇过坎文化，在诸多人的眼中它成了一方圣洁之地。天下熙熙，皆为呈坎而来；天下攘攘，皆为呈坎而往，古村凝聚了众多虔诚的脚步。

既然被称作是古村落，呈坎拥有全国独一无二保存完好的明代古村落，至今完整保存着宋、元、明等朝代具有很高历史研究价值的古建筑群体，古意名符其实。在村落中，你会看到那建筑汇集了徽派不同风格的亭、台、楼、阁、桥、井、祠、社及民居，精湛的工艺及巧夺天工的石雕、砖雕、木雕，把古、大、美、雅的徽派建筑艺术体现得淋漓尽致，让人惊叹不已。难怪，中国国画大师刘海粟曾说“登黄山不可不去呈坎”。

这里随处可遇善良的古村落村民，他们日出而作日落而息，热情好客。来到这里，你能尽情地敞开身心，呼吸自然，深度体验古乡村的浓郁气息。

工兵：呈坎有一个罗东舒祠，被称作江南第一祠，入镜指数极高，不容错过。