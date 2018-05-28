小程序、人脸识别、IP赋能-智慧商业现“工具箱”大战

晨报记者 钱 鑫

无人零售、扫码付款、线上快速支付、小程序、优图、社交广告、小视频……这些新零售所带来的全新的零售体验，无一都离不开技术的支撑。

2018年，中国的新零售开启了智慧零售的新发展，而其中的核心之处就是如何利用技术来实现门店的数字化升级以及用户体验的优化。

腾讯“全副武装”进

家乐福智慧门店

顾客选购商品，买一件扫一件，决定好所有购买的物品后，一键微信支付，顾客不再需要排长队结账，也大大提高了高峰时段的交易效率。腾讯近日公布的“扫码购”这个神秘“武器”，最新落地在家乐福。

日前，腾讯携手零售巨头家乐福打造的首家智慧门店“Le Marche”在上海亮相，这是家乐福全球首家落地的主打餐饮、生鲜、进口商品、自有品牌的新业态，也是最新落地的一家微信支付智慧零售旗舰店。

在这个门店中，腾讯智慧零售“工具箱”集体出动。小程序、微信支付、腾讯优图、社交广告、腾讯视频IP等产品，为门店提供“人脸识别付款”、“小程序扫码购”、“IP 互动引流”等全链路商业价值，帮助家乐福打造“全副武装”的智慧零售旗舰店。顾客还可在“家乐福中国”小程序领取家乐福提供的优惠券，结账时使用微信支付自动核销，在为消费者提供轻便快捷购物体验的同时，也进一步帮助商家拉动消费。

在这家门店中，记者发现，消费者还可通过“刷脸”完成会员注册与绑定、结账免密支付等科技感十足的消费体验，这是微信支付联合腾讯优图推出的“秘密武器”，整合了人脸识别、会员认证、免密支付等核心技术。腾讯优图打造的优图人脸支付一体机搭载了高性能处理平台，能够支持实时的人脸识别，保证支付的流畅性，具有极高的安全性。

通过与微信支付、小程序、社交广告等产品的结合，还可帮助家乐福快速完成会员的招募与沉淀，让商家有针对性地对消费体验进行优化和升级。

对于家乐福来说，这是顺应中国市场零售转型的必要之举，也是探索试验零售新业态的好机会。正如家乐福中国CEO唐嘉年所说：“中国是一个零售的实验室，我们在这里做了很多的创新。”

山姆牵手上海京东到家

深海洁净海域孕养长达一掌的黑虎虾、澳洲牧场育养谷饲牛眼肉、单果重于220g的墨西哥牛油果……这些来自山姆会员商店（以下简称“山姆”），通过京东到家下单，1小时即可送达消费者手中。近日，上海山姆正式上线京东到家，附近3-5千米处的用户通过京东到家下单，即可购买1000余款优质的山姆商品，并通过京东达达提供的高品质配送及时送达消费者手中。

山姆会员商店电商及跨境电商高级副总裁陈志宇表示：“山姆与京东到家的合作能够最大化释放双方在品牌效益、商品价值、供应链、物流配送和平台服务上的优势。将山姆高品质的商品即时送达更多消费者手中。”而达达-京东到家CEO蒯佳祺表示：“双方计划很快将服务覆盖范围拓展至上海全城核心区域。继深圳、上海完成云仓部署后，京东到家与山姆将把仓配一体化的服务模式延伸至更多全国重点城市。”

记者获悉，在上海，山姆通过分析会员消费数据，甄选了约1000余款高频次购买和高渗透率的商品，几乎涵盖生鲜全品类，以及母婴、个护、干货等日常商品：如蔬菜、进口海鲜及肉类适用于会员日常家庭烹饪； 以畅销多年的明星商品榴莲千层蛋糕、单个重达约130克金奇异果、日本进口透明奶茶饮料为代表的糕点饮品水果等适用于下午茶场景；此外，俄罗斯帝王蟹腿、阿拉斯加黑鳕鱼、泰国黑虎虾等高价商品也会进入山姆1小时送达服务体系。

山姆电商业务近年发展强劲，各平台有着明确的分工和战略角色。山姆自营电商平台（samsclub.cn和App）采用实体门店拣货的模式，涵盖品类齐全，自营电商在2017年的增长速度是市场平均速度的2倍；在京东平台上的山姆官方旗舰店上线一年即实现电商整体销售额同比三倍增长，它可以覆盖更多服务区域，特别是目前还没有开设山姆实体门店的城市； 山姆全球购旗舰店的商品从美国山姆直接采购，可以丰富现有商品选择并提供很高的会员价值。

天猫让米其林接了地气

用俄罗斯生冻帝王蟹、“黑色金子”新西兰黑金鲍、极品牛肉澳洲和牛肉等烹饪而成的米其林大餐，不再只是一个高大上的、遥不可及的奢望，在天猫商城上，你可以采购到按照米其林标准来挑选的食材，米其林大厨还会通过视频，现场演示如何来烹饪具有米其林口味的大餐，从而让普通消费者也能享受到米其林的饕餮盛宴。

日前，天猫和米其林指南将共同针对美食内容合作、新零售模式创新、全球在地化消费体验升级展开战略合作。

天猫平台营运事业部总裁家洛在发布会现场表示：“天猫有意针对中国消费者推广全球食光共享计划，该计划将联合天猫旗下生鲜高端品牌“喵鲜生”，为中国用户带来全球在地消费的新体验。”

天猫大快消总经理古迈表示：“‘喵鲜生’将邀请米其林餐厅厨师，参与制作天猫用户专属的系列家庭易用版食谱，还将联手米其林餐厅主厨打造百套家庭易用食谱。”

“天猫‘喵鲜生’将针对应季食材活帝王蟹、活龙虾、活生蚝以及三文鱼、牛排、芒果等上线，由三位米其林餐厅主厨设计的9套食谱，包括意式传统手工贝壳面配帝王蟹与时令节瓜、创意法国剁椒吉拉多生蚝等。未来，‘喵鲜生’将进一步推出由中央厨房完成食材的洗切配、由物流保障配送的净菜模式，为天猫用户带来‘一键喵鲜生’的服务新体验。”天猫生鲜总经理无龄介绍说道。

智慧零售的切入口在哪里

家乐福LeMarche 和传统的家乐福门店有所不同，它与“盒马”、“超级物种”相似，LeMarche 门店主打“餐饮+零售”的新模式，增加了进口商品、网红商品和自有品牌的占比。新门店因为依托腾讯的智慧零售解决方案，在电子价签、人脸识别、自助结账等方面，给予了顾客全新的体验。

深度融合、云化分享、智慧链接、全用户、大内容、新科技、宽平台，腾讯CEO马化腾先生曾这样描述腾讯新零售的7个关键词。在这次腾讯和家乐福的合作中，深度融合——社交和购物的融合、智慧链接——线上和线下的链接以及新科技——人脸识别已经有所体现。

而对于腾讯来说，家乐福智慧零售门店只是腾讯智慧商业的一个样板，要实现全用户、大内容、宽平台以及云化分享，腾讯需要各行各业的实体店，都进入到无界零售生态中来。

线下实体店的“工具箱”

如今的传统零售业正面临着前所未有的变局，有专家认为，智慧零售的关键就是，就是如何利用技术来实现门店的数字化升级以及用户体验的优化。

阿里、腾讯大举投资线下零售头部企业，形成新零售“阵营”； 与第三方合作已经成为实体零售企业展开比拼的主要途径。2018年的企业数字化投入，将主要集中在多点获客与精准营销、会员体系建立、系统层面上的线下线上融合等几个领域，同时，消费者分析与洞察、客户体验提升、商品管理也是企业数字化应用比较关注的领域。对于各种新兴技术，零售企业会更多地关注大数据、区块链与云技术、人工智能、无人零售门店等。

腾讯通过微信支付、腾讯云、社交广告、小程序等，来成为连接人与商业的工具，不断地为零售企业提供“水电煤”和“工具箱”。而对百货、超商、美妆、餐饮等各个行业，可以结合自身的行业特点和需求，通过引入腾讯提供的工具，实现数字化的转型升级。腾讯方面曾表示，公司只专注做三件事：做连接、做工具和做生态。

“腾讯是去中心化的赋能，能连接更多的合作伙伴。”步步高集团相关负责人如此表达选择腾讯进行合作的原因。今年初，步步高接受了腾讯、京东的联合入股，同时也与腾讯、京东宣布建立长期战略合作伙伴关系，三方表示将在构建新能力、构筑“数字化”运营体系、最终营造新生态等领域开展深入合作，实现零售行业的价值链重塑。

而山姆牵手京东到家，也是看中了京东的零售赋能。通过京东到家，山姆可增加线上订单渠道、所有山姆在京东到家的订单可直接通过前置仓发货，既不影响门店的运营效率，又能提高订单的履约率，让山姆会员能触达更多潜在会员客户。

日前，阿里巴巴集团宣布将打造“新零售之城”，用阿里提供的新零售智能服务提升城市的生活品质。当天，线上线下一体化的盒马鲜生十店同开，落地北京、上海、杭州、苏州、成都、深圳等10个城市。同时，天津市政府和阿里巴巴签署的“新零售之城”战略合作，逾半“津门老字号”将接入天猫和口碑；天猫小店、智慧门店、银泰百货、口碑智能街区也会共同推进当地零售业数字化转型；高德导航作为“新零售活地图”……显然，在“新零售之城”战略下，阿里要做的就是全面承包服务好一个城市市民的美好生活。