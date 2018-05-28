辉煌值得去铭记 泪水不应被遗忘

七郎

一场欧冠决战，贝尔那个惊世骇俗的进球也许会被传颂多年，和皇马辉煌的三连冠军一起彪炳史册。然而那些充满遗憾和争议的瞬间，却同样是这场巅峰对决的一部分——历史从来就是由胜利者来书写的，但萨拉赫和卡利乌斯的泪水也不应该被遗忘。

现代传播的手段，让你即使熬不过凌晨的倦意，也不会错失贝尔那个超越人类想象的倒钩进球。同样，那些被反复播放的争议瞬间也不会逃过世界的反复审视，在滔天的口水大战中，一场伟大的表演，也可能是一场拙劣的暗算。这就是足球，球迷们只希望看到的是一场精彩完美的对决，但却无法阻止功利主义无时不刻地萦绕在球场的每一个角落。

在很多人的想象和期待里，这场比赛原本是最合适不过的欧洲足坛赛季落幕表演，皇马有全世界最好的C罗，而利物浦则有这个赛季最好，而且可能更好的萨拉赫。当世人已经厌倦了C 罗梅西这对“冤家”的二人转时，一个萨拉赫的出现无疑恰逢其时，而且是出现在欧冠决赛的舞台上。可惜，这一刻在第25分钟就戛然而止。

无意陷入拉莫斯是否恶意乃至故意的争论中，不同的阵营和立场，对于他和萨拉赫纠缠倒地致使后者肩膀受伤下场自然会有不同的解读，尤其是拉莫斯本就是一个“劣迹斑斑”的球员，疯起来连国家队的队友一样飞铲。但一个无可争辩的实事是，拉莫斯从纠缠住萨拉赫，到一起倒地瞬间，都始终夹住萨拉赫的手臂，结果就是，他对萨拉赫完成了一个类似摔跤和柔道中过肩摔的动作，而且以“一本”获胜。

拥有萨拉赫的利物浦也不一定能赢得了皇马，毕竟他们相对羸弱的后防线始终是软肋，但没有了萨拉赫，比赛也就失去了悬念，无法在进攻端压制皇马的利物浦只是在坐以待毙而已。

声讨拉莫斯的人也许会愤怒地认定，他是故意为之，甚至就是奔着废人去的。我不知道，拉莫斯有没有学过柔道或者摔跤，但他的那个过肩摔动作，从腰部发力的要领看，的确是专业级别的。但我想说的是，在这种高强度的身体对抗中，很多动作都是本能的反应——拉莫斯也许并没有废掉萨拉赫的动机，这些动作只是他职业生涯早已经养成的本能习惯，这种本能可以参照“南佩佩和北德容”，只不过，拉莫斯显然更技高一筹。所以，等俄罗斯世界杯开战，拉莫斯飞铲C罗的时候，也不应该感到任何奇怪。

是的，这就是职业足球。你以为，决定胜负的应该是C罗和贝尔天外飞仙般的进球，但其实决定胜负的也可能是每一次碰撞和纠缠——在规则和潜规则之下，用各种办法让自己尽情地表演，而去限制对手的表演。有时候，所谓肮脏和卑鄙也是表演的一部分。

这场比赛的伟大与否也许会一直争论下去，至少皇马的球迷应该认为这是一场伟大的比赛，毕竟有三连冠和一个绝世进球，大耳朵杯的光芒也会掩盖那些争议的瞬间。但也许这场比赛的伟大之处并非只属于胜利者——

对于利物浦门将卡利乌斯来说，这个夜晚无疑是毁灭性的。这应该是他职业生涯最重要的一场比赛，但他用两个连业余门将都很难出现的失误葬送了比赛，虽然现场很多的球迷都可能没有发现，在他出现第一个致命失误之前2分钟，他的头部曾经遭到过拉莫斯的肘击。赛后，卡利乌斯彻底失态了。他跪倒在草地上，失声痛哭。但当卡利乌斯痛哭着走向利物浦球迷所在的看台，向球迷致歉时，他听到的并不是嘘声和辱骂，而是利物浦球迷集体起立送上的掌声，还有他们的高歌“你永远不会独行”。

是的，这也是职业足球。当网络上的口水大战足以淹没任何人，场下对立阵营的恶斗也成为家常便饭时，那些送给卡利乌斯的掌声也不应该“独行”。