中国U19队夺得“熊猫杯”冠军-申花小将发挥出色

晨报记者 甘 慧

朱辰杰、刘若钒和徐皓阳进球了！在昨晚“熊猫杯”最后一战中国U19队与乌拉圭U19队的比赛中，这3名申花小将包办了球队的所有进球，中国U19队最终3∶1战胜对手，也以3战全胜的傲人战绩，赢得了本次“熊猫杯”的冠军。此外值得一提的是，3场比赛中国U19队一共打入8球，申花队员进了5球，占了全队总进球数的一半以上。

在上一场战胜英格兰U19之后，中国U19队已经锁定了本次比赛的冠军。对阵乌拉圭U19队，教练组对首发阵容进行了微调，前两场比赛替补出战的刘若钒首发出战，而前两场首发的守门员彭鹏则坐在了替补席上，这样首发阵容中依然保持了6名申花队员，分别是刘若钒、朱辰杰、蒋圣龙、孙沁涵、徐磊和徐皓阳。

第4分钟，中国U19队左侧角球传到禁区内，蒋圣龙后点头球摆渡到门前，朱辰杰空中接力头槌破网。第80分钟，齐雨熙大脚开球门球到前场，徐磊胸部停球到中路，徐皓阳向前直塞，刘若钒带球突破到禁区右侧起脚爆射，皮球飞入球门死角，再次将比分超出。第87分钟，齐雨熙球门球开到前场，乌拉圭队员解围失误，刘若钒插上形成单刀，杜弗尔扑球时脱手，徐皓阳推射空门得分，中国U19队3∶1锁定胜局。

第一个朱辰杰的进球，体现出了蒋圣龙和朱辰杰良好的头球能力。首场与匈牙利U19队的比赛中，蒋圣龙通过头球，为中国U19队首开纪录。目前申花的后防线，防空能力是一大短板，本赛季多次被对手通过头球破门得分。蒋圣龙和朱辰杰这两位U19小将有身高，头球能力又比较出众，随着他们的不断成熟，相信未来一定可以弥补申花防线中的这一不足。

刘若钒的进球来自于申花队员之间的一串配合，而刘若钒最后的这脚处理，在角度和力量的把握上都做得非常棒。作为中超赛场上的二年级生，刘若钒因为位置等多方面的原因，本赛季踢得一直不顺畅。来到“熊猫杯”，刘若钒终于展现出了自己的能力，表现出了超越同年龄球员的技战术水平。

徐皓阳的进球，来自于他不懈的努力。在比赛即将结束，球队2∶1领先的情况下，徐皓阳仍能积极跑动，寻找机会，这种不懈努力的精神，是任何球队都需要的。

按照申花的计划，二次转会期将会抽调年轻小将进入一线队，此次“熊猫杯”上表现出色的几名小将，希望不小。

“熊猫杯”的夺冠也大大提升了中国U19队的士气与信心，球队将积极备战今年10月进行的亚青赛，为世青赛的资格而努力。