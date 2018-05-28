新朋老友助力中国坐标上海站

晨报记者 甘 慧

5月26日，2018中国坐标·上海城市定向户外挑战赛在申城上演。一年一度的全民健身盛大聚会，成群结队的选手或行走或奔跑，穿梭于魔都的各大地标和街道，散发着生命活力，构成一道道独特的城市靓丽风景线。

2011年，350张笑脸让城市坐标的起点显得格外灿烂；2018年，20000张面庞又如约而至。2011年原创于上海的城市定向户外挑战赛，是对全民健身新模式的探索，赛事契合了普通市民对于健康生活的向往。基于此，从2011年到2018年，城市坐标上海站的参赛规模就从350人迅速爆发至20000人。

在每个春天，和伙伴携手、和家人同行、和城市共鸣，这项融合了“运动、旅游、交友、亲子、教育”等多个内容的户外运动新模式在上海已经取得了巨大成功，成为这座摩登城市全民健身的品牌赛事。在此基础上，2016年，“上海坐标”正式升级为“中国坐标”。在随后不到两年的时间里，全国各地掀起“城市坐标”的热潮，中国坐标系列赛已经在北京、上海、广州、南昌等十多个城市实现了落地，总参赛人数超过了5万人，各地涉及点标总数超过400个，真正让百姓走向户外，实现了全民健身新模式的打造。凭借完全口碑传播和选手自我传播，这项赛事成为“网红”产品，自备惊人的“圈粉”能力。

被复制、被扩散、被追捧，中国坐标系列赛凝聚的不仅仅有组织者和参赛者，更有越来越多合作伙伴的倾情参与。中国坐标并没有追求规模和数量上的单纯增长，始终坚持成熟一处、落地一处的原则，落地城市的合作伙伴均经过反复斟酌。赛事运营团队不断更新着手中的办赛手册，十几个专项文件内容根据不同城市的办赛实际不断完善。来自不同城市、不同行业的合作伙伴他们对于赛事的高度认可，正是这项赛事能持续扩大规模和影响力的关键所在。营造更加时尚的运动方式，倡导更加健康的生活方式，组织者、参赛者和合作方在这种共同理念的串联下，让中国坐标上海站呈现出全新的面貌和品质。

2018中国坐标城市定向户外挑战赛，洋溢着新朋老友的面孔。全球领先的医疗保健公司雅培，以创新科技支持健康生活，今年已是雅培连续第三年倾力支持中国坐标定向挑战赛的举办。雅培始终和中国坐标携手进取，向公众倡导健康的生活方式，鼓励人们走向户外，挑战自我，生活的更精彩，领略城市之美。值得一提的是，通过与赛事的合作，品牌在市民中的精确知晓率和品牌理念到达率大幅提升。知名企业统一与城市坐标携手的渊源更久，他们的加入代表着城市坐标赛事市场化运作的开始。当城市坐标还处于成长期时，统一海之言开始了与它的合作。2017年赛事，他们利用赛事授权进行的线上推广活动，推广影响人群超过三千万，实现了赞助商权益的最大化利用。今年赛事，让上海制造的知名品牌昂立教育走到了诸多热爱生活、热爱健康的市民面前。教育的大课堂绝不仅仅只是教室和书桌，我们所生活的城市和身边积极向上，充满阳光的人们，都是值得研究学习的人生课程。昂立教育希望在赛事中体现出人生课程的的丰富性和多样性，让选手在比赛过程中体验到多样内容都来的多种乐趣。与此同时，作为新能源汽车分时租赁领先平台的EVCARD，也已经和城市坐标上海站进行了多年合作，作为这项赛事中唯一可以体验驾驶乐趣的线路，他们一直以来都是赛事中的一大亮点，其环保出行的理念广受认可，赛事平台一直是他们高度认可的与广大用户互动的渠道。