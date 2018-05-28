■佟言无忌-为什么任达华演不了勖存姿？

二十年之后，《喜宝》 又要拍电影了，这一次女主角喜宝的人选是郭采洁，而男主角勖存姿的人选是任达华。一时间，亦舒迷们纷纷表示快崩溃了……天哪，任达华怎么能演勖存姿呢？！

真的，我对任达华并不讨厌，甚至可以称得上粉丝。而且从形象上来说，任达华是合适的，书里这样描写这个无所不能的男人，“他的确已经上了六十岁。两鬓斑白，头发有点稀疏，带天然波浪，但梳理得非常好，面孔上自然多皱褶，但男人的皱纹与女人的不一样，他的眼袋并不见得十分明显，皮肤松弛只增加个性。数十年前他一定是个无上英俊的男人，现在也还是很有风度很漂亮，但……确然是老了。”

但即使如此，必须拍着良心说，任达华是真的演不了勖存姿，不是说他不好，只是骏马演不了美洲豹，凤凰木变不成小白杨一样——从气质上，根本就不对啊。一个出身警察世家拥有警察气质的人怎么能演世家子弟神秘巨贾呢？来自底层剽悍精明的男明星离勖存姿的世界真是远了一点啊。比如同样是有女朋友跑出去泡小男友，勖存姿是默默接受，反倒是后来女朋友喜宝气得大发脾气把一桌子好瓷器扫于地下，把老头气得犯了心脏病；换做任达华演，感觉他立刻会拿出枪来把情人击毙。

最最要命的是，他身上真的欠缺一种亦舒推崇的老派男人温存儒雅的小调调儿，勖存姿身上是没有太大的荷尔蒙味道的，他有点懦弱，有点脆弱，有点狠，但更多的是那种极大的富有所产生的松驰与志在必得的慵懒。《喜宝》里不止一次提到少女喜宝在拥抱勖存姿时，“很奇怪，我自动走过去双手绕着抱住他的腰。头靠紧他的胸。他的衣服穿得很厚，我听不到他心跳动，但是那种无限的安全感流入我胸腔……”“他像那种富裕得过头的女人，一柜都是皮大衣，即使新缝制一件银狐，从店中取回，挂好，也就忘记这件事，并不会日日天亮打开衣柜去摸一摸——我把勖存姿实在是估计太低了。”

是啊，选角的人把勖存姿实在看得太低了，他们以为找一个拥有太阳棕皮肤的男人就可以演他，真是气急。当然，也许因为这样气质的男演员在华语影坛也没有吧，什么时候我们才能有读过牛津剑桥而选择当演员的巨星，比如卷福，比如丹神，而不是统一的出身贫寒眼神剽悍的男人和女人。嗯，也许再过二十年吧……现在凑合着看看任达华吧。

人物记者 黄佟佟