■花言峭语-佟丽娅，老天赏饭两次

看过《超时空同居》的人都会觉得，这个故事里的谷小焦，的确适合佟丽娅，除了她，几乎想不出还有谁可以出演一个有着如此强烈感情的人物。

这是个强情节的故事，演员的担子因此很重。佟丽娅和雷佳音，要在很短时间里，表现出各种大起大落的情绪，表现出一个人在时间漫游里获得的成长，并且要把观众拉扯入戏，让他们相信这个故事，也相信两个人做出的选择。如果演不好，就会显得狗血拧巴，这个故事搭建起来的世界观，就会崩塌。而佟丽娅和雷佳音，完美地完成了这个任务。

佟丽娅能够出演这样一个角色，能拉住一个角色的几条线索，和她来自新疆，有着很密切的关系。

新疆，民族多，地理环境复杂，在那样一个日光强烈、色彩斑斓、自然景象美不胜收的地方长大，在情感的强度上，要更强烈一些，也更立体一些。敢爱敢恨，爱恨分明，是西部人的主要特征。

所以，在演艺圈里会有一支“新疆军团”，李亚鹏、陈建斌、段奕宏、曹卫宇、蒋欣、古力娜扎、迪丽热巴、热扎依，以及佟丽娅，都是其中的成员。他们相貌出色，就不用说了，更难得的是，他们还有演技。人们常说，老天赏饭，通常指的是一张美丽的脸，而新疆演员，被老天赏饭两次。

佟丽娅演得最好的，都是有着强烈性格的角色。例如《刀客家族的女人》，在这部剧里，她演的葛大妮是个生活在烽烟四起的乱世里的女人，她既有细腻温柔一面，也有刚烈硬净一面，她既可以和爱人在野花从中温情嬉戏，也可以在紧要关头号令群雄。她拿着大刀站在寨门前的情景，是这部剧里最让人难忘的一幕，以至于，在百度搜索《刀客家族的女人》，后面紧跟的关键词之一，是“佟丽娅举刀”。

《超时空同居》里的谷小焦，起初是以拜金女形象出现的，而在故事的关键时刻，本来应该做出拜金选择的她，听从内心，最终离开了那个黑化之后获得成功的陆鸣。而那边的陆鸣，也在关键时刻，选择了救赎而不是黑化。两个人像欧·亨利小说《麦琪的礼物》中的人物一样，舍弃了属于自己的金灿灿的前景，给对方送上了礼物。

佟丽娅和雷佳音的演出，都非常可信，一个像云、像暴雨，一个像土地、像岛屿，两个人互相衬托，互相依托。而且，佟丽娅的的强烈感情并不是飘浮在半空中的，是有内心、性格和时代的依据的。她拜金，是因为身世之恨，她虚荣，是这个时代共同的虚荣，她身世的惨烈变化，是因为人们的无穷贪欲。她逐渐看清自己，也像我们每个人在真正的抉择到来前了解了自己，她找到了人物的性格依据，也找到了这种性格和我们的关系。

这样有着强烈感情和强烈表现力的演员，在当下的演员中是非常稀缺的。因为，年轻的演员，很多是从学校到学校，从中产阶级家庭到名利场，没有经历世事，感受力也没能被真正激发出来，而她却是从边疆到京城，从西部到大世界，有强烈的感情，也有强烈的历练。在世界越来越扁平的今天，这种有特质的美，像海市蜃楼，脆弱、稀薄，总是把人的目光钉住，也让人顺利地浸入角色。

作家 韩松落