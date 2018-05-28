■钱眼识人-今天才懂的TVB金句

最近影坛有点寡淡，大概是暑期档大片前的沉寂吧。闲来翻了翻微博，看到一个老朋友说在看刚出的TVB剧《深宫计》，评价是，花花绿绿的配色已经看习惯了，几十年如一日的审美怕是很难改了，每个角色都出口成章，编剧也是蛮用心的。看完这个评价，我忍不住笑了，内心深处泛起一丝丝欲念——想去看看。虽然我对演员卡司、剧情一无所知，唯一印象中的信息就说该剧是多年前大热的 《宫心计》的续篇。前作我还有些印象，顶着要覆盖《金枝欲孽》宫斗经典的“好大口气”出炉，结果差强人意。十八年后脑海里把这笔旧账重新翻，觉得还是狗血、浮夸的，但就是这认真的浮夸和狗血，也成为一种带着恶趣味的style。比如说台词，四个字四个字铿锵有力地蹦出来，把娇滴滴的香港现代佳丽也衬得有些古意，随随便便就能说几个的，比如：佛口蛇心、规行矩步、宅心仁厚、蠢钝如猪等等。是不是还蛮有趣的？

TVB的表演是有一套的，台词也是有一套的，都快被时间磨成了手艺，其他地方是学不来的。无论是宫斗戏还是职场剧抑或家族豪门戏，在我看来，骨子里都是一种价值观或者生存哲学，也是两个四字成语：人定胜天、功不唐捐。基本上这些剧不管坏人怎么坏，按照TVB的话语体系来说，就是神阻杀神，佛阻杀佛，但最后都是功亏一篑，输给了那个宅心仁厚的大傻瓜。而大傻瓜要做的事情就是在更长的时间线里坚持，攒人品，得道多助失道寡助。

这种朴素的价值观或许在今天的影视创作中不算高级，不符合角色丰富性的创作思路，但不得不说在早期的拥趸里很吃香，它贯彻得越直接越彻底，就把善恶两派的角色越深刻地写入我们的记忆。

在所有TVB金句中，我最喜欢的就是那句，“做人呐，最重要的就是开心。”多年以后，拿自己的生活阅历重新去看这句话，越发觉得它有嚼头。固然可以解读的意思很多，比如要顺天命，尽人事，或者要乐观；不开心是一天，开心是一天，为何不开心；又或者说，你不能控制命运的走向，但好歹学会微笑面对它等等。

想到一个很少有人提到的角度——你们发现没有，说这句台词往往是配角对主角说的，这就很有意思了，也是最关键的。我们的主角就是不开心的，正在被命运狠炼，而惟有这个不开心才让主角之所以成为主角。来，换个表达，痛苦的意义不在痛苦的本身，而在于你经历过它，如何验证并成为真正的自己。自己，即为主角。

我要去看TVB剧了，别拦我。

媒体人 钱德勒