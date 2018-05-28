黄子韬：做一个善良的人比什么都重要

晨报记者 徐 宁

现在的综艺节目就像一把双刃剑，艺人们是被成功洗白还是会被群嘲，大概要看剪辑手们的心情了。正在热播的 《创造101》，多少冲着妹子来的路人，最后全都奔向黄子韬的怀抱。

看第一期的时候，觉得他最大的槽点是口音和他兴奋的状态——说着说着突然暴走；看第五期的时候，在争夺竞演曲目时有学员摔倒，其他人选择视而不见，而黄子韬呢，被女孩们毫无团队精神的态度逼急了，摔了本子，大骂她们散漫。

纵观黄子韬六年出道之路，似乎他一直没变过。过去的争议到现在的萌点，不过是同一镜面反射出的两种解读，“逆风翻盘，向阳而生”，黄子韬有更深的体会。

“耿直这个词我不喜欢”

从 《这！就是街舞》 到 《创造101》，从队长到发起人，变的是身份，不变的是黄子韬那颗真诚畅然的心。他曾遭遇质疑，也因真性情被喜爱，性格赋予了他太多不同的经历。

有人说他靠率直的性格成功圈粉，但他却说：“耿直这种词儿我不是特别喜欢。”

新闻晨报：在节目中你会有自己的定位吗？

黄子韬：没有什么定位，就是想到什么就说什么，很自然的状态。

新闻晨报：在节目里你挺敢说的，通常你会有所顾忌吗？

黄子韬：我在任何时候都不会因为镜头去刻意做一些事情，我必须表达我当时的感受和看法，还有真实的情感。

新闻晨报：你欣赏自己的耿直率真吗？这种性格给你带来的好处和坏处是什么？

黄子韬：耿直这种词儿我不是特别喜欢，因为我觉得做人就是要这样，想说什么就说什么，在不伤害别人的前提下，表达自己的看法跟观点。没有镜头，私底下的时候，我也是这么一个人。我也不太知道，为什么现在我的这种状态，就变成大家都喜欢，难道这种状态不是每个人都应该有的吗？

之前我被黑得那么多，被误会的时候，也从来没解释过，因为我始终相信，好人有好报，任何时候我都不会去害别人。

“严厉是因为我带着真实情感”

黄子韬在 《创造101》 中的发火，有些网友为他叫好，有些网友觉得小题大做。黄子韬心中不解的是，明明前一天她们还在镜头前因为离别而痛哭流涕依依不舍，为什么下一秒面对团员摔倒会如此冷漠？

黄子韬自带调动气氛的天赋，总会给观众带来欢乐，同时，他又想让观众明白，一次次走心是想与人建立真实的联系，为这群妹子提供帮助。正如他自己所说，“尽可能帮助这些女孩少走弯路，给她们带来好的心态。”

新闻晨报：节目里你说，“善良比什么都重要”，你在遇到什么事时，真正理解了这句话？

黄子韬：我觉得不是遇到事的时候才理解这句话吧，对于每一个人来说善良都是最重要的，从出生开始就应该有的，是做人的根本。

新闻晨报：你觉得偶像除了艺能方面的东西，更重要的是什么？

黄子韬：就像我在节目里说的那样吧，更重要的是做人，偶像是燃烧自己带给别人更青春的正能量。

新闻晨报：你说“偶像是燃烧自己”，你觉得自己还有最初的劲儿吗？怎么保持这种状态？

黄子韬：保持初心吧，就是做自己。

新闻晨报：当时发完火后有后悔吗？会不会觉得自己太严厉了？

黄子韬：不会，只要她们能真心听进去，有些思考，不再去找别人的原因，而是找自身的原因，改善不足，那我觉得我做的就是有意义的。我严厉是因为我带着真实情感，把我第一时间的感想和想法告诉她们，尽可能让她们少走弯路，让她们在以后面对困难的时候，知道该怎么去面对。

“偶像是让大家产生动力的”

走过“练习生”这条路的人更能明白成为偶像的艰难和不易。

黄子韬回忆自己做练习生的时候，二十几个人在逼仄的空间，生活被练习填满，高强度的训练甚至会让人遍体鳞伤。但是在节目中面对学员们的相拥痛哭，黄子韬还是不合时宜地制止她们，他说：“偶像不是带给别人负能量的，没有任何人想要看你哭，偶像是让大家产生动力，产生正能量的。”

新闻晨报：进行第一轮选手淘汰时，你内心是什么感受？

黄子韬：毕竟刚开始是101个女孩，她们一起经历了很多。淘汰的时候，确实很残酷的，但我觉得这都是她们必须要经历的。

新闻晨报：相比你那个时候，现在出道成为偶像的环境和条件的优势和不足在哪？

黄子韬：现在机会相对更多吧，签公司然后给你接活动，优势在于有更多的机会和平台提供实现梦想的途径。劣势就在于，机会来得更容易，就不会那么好好珍惜吧。可能就会有少数人觉得我都当明星了，太厉害了，对自己不严格要求，或者不用高标准、正能量的要求自己。

新闻晨报：看到101个练习生学员，她们身上有你那个时候的影子吗？

黄子韬：会从她们身上看到当时我的一些经历，练习舞蹈、练习唱歌等等，但她们现在比我那个时候要幸福很多，节目组的环境很好，导师们唱作、跳舞都教得很好。

新闻晨报：作为偶像，目前你觉得自己给粉丝们带来过什么？

黄子韬：我觉得粉丝喜欢你，就是因为你能给他们带来动力，让他们的生活更加有希望。我想告诉他们，人就是要真实，做一个好人，做一个善良的人比什么都重要。希望他们开开心心地生活，哪怕有一天他们不喜欢我了，不做我的粉丝了，我觉得都没关系，只要他们的生活曾经在喜欢我的那一刻，因为我有一点点的改变，变得快乐，我都觉得很开心。偶像就是要带给大家更加青春的正能量，我希望我的粉丝都能像我一样开开心心做自己喜欢的事情，并去坚持，做到更好。

新闻晨报：你觉得这样一个节目，对于练习生们来说意味着什么？对你而言又意味着什么？

黄子韬：这个节目和舞台，对练习生来说是一个特别特别好的机会，每一个练习生都应该抱着一种感恩的心，这种机会不是每一个人都能拥有的。

对我而言，我觉得现在的她们特别幸福，我真的特别羡慕。我也觉得每一个优秀的艺人，一定都是付出了很多，努力了很多，坚持了很多，成熟了很多，才能够走到今天。每个人都需要反省自己，提高自己的实力。