400台节目配送“上海艺术商圈”

记者 詹 皓

晨报讯 由上海市文广局和上海市商务委共同指导，各区文化和商务主管部门联合主办的文商融合项目“2018上海艺术商圈”，日前在杨浦合生汇启动，今年将有400台节目以菜单勾选形式被配送到本市60多个商圈。

去年，“上海艺术商圈”项目首次推出，全市有26家商圈引进了160台节目源，536场活动共吸引近25万人次参与。据商圈代表们反馈，去年活动期间，消费者在商场内的停留时间明显延长，尤其是周末等节假日以及主题活动期间的客流量、销售额等产生了鲜明的推动效应，目前，“上海艺术商圈”已成为各大商场争相邀约的文创品牌。

今年，“上海艺术商圈”进一步扩容，扩展到全市15个区，更对文化项目菜单进行了扩充——从古诗词京剧演唱会、非遗传承人现场展演，到经典舞蹈演出、流行与古典音乐，以及亲子木偶绘本故事活动等。今年的节目菜单在原有亲子、手工、流行音乐、古典音乐、艺术课堂、艺术讲座、艺术市集、戏剧沙龙等形式的基础上进一步扩大门类，挖掘出上海非物质文化遗产项目、饮食文化、收藏、展览、朗诵、动漫等表现形式。

本市各大艺术节庆活动今年也积极为“上海艺术商圈”提供资源。中国上海国际艺术节为商圈引进了来自西班牙的“生活用品演奏世界音乐”、加拿大的亲子互动音乐会。上海国际电影电视节、上海夏季音乐节、上海市民文化节、上海魔术节、上海国际小提琴比赛、CCG国际动漫展、上海双年展等，都将优秀的新人新作导入“上海艺术商圈”，听取大众需求以完善作品。“上海艺术商圈”正在成为文化创意作品的试金石。

今年还将围绕“上海文化”品牌建设这一核心主题，“上海艺术商圈”推出一批有周期的巡回演出季，包括“改革开放40周年红色专题展演月”、“戏曲主题巡演季”、“中外经典音乐会巡演”、“儿童互动展演系列”等，并将激活专业文艺院团的创作激情，创作一批适合商圈的活泼多样、大众喜闻乐见的原创作品，为提升商圈文化气质提供服务。