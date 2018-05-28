亮相公益节目讲《背影》-徐帆用情感“教语文”

晨报记者 曾索狄

如果能重返三天的小学课堂，你希望听到怎样的语文课？昨天起，浙江卫视播出的文化教育公开课 《同一堂课》，邀请22位文化名人、明星，用自己的方式给出答案。他们深入全国各地的小学校园，担任三天语文老师，讲出他们心中的经典课文。

其中，演员徐帆选择为孩子们带去语文课本上的经典篇章——朱自清的 《背影》。在接受晨报记者专访时，她坦言，在支教过程中感触良多，希望把真实的情感传递给孩子们，“只要我出现的那一刻，他们觉得快乐，没有给他们添麻烦，我就满足了。”

用人生经历讲《背影》

语文课，教的不仅仅是语言文学，还有一个人的文化、道德、情感开蒙。徐帆告诉记者，她一直有帮助乡村孩子的希望，但却找不到途径，“别人不需要的时候，你硬凑上去帮忙，那是给人家添麻烦；既然想帮忙，就要帮他们需要的地方。”于是，当《同一课堂》找到徐帆，她欣然前往，“人生很长，他们记我一辈子是不可能的，能让他们感受到快乐，就好了。”

徐帆为学生们选择的课文，是朱自清的《背影》。她自认并不太会讲课，连课本都背不下来，“但我会讲感受，讲真实的、在我生活中有过的经历，传达我的情感；我想情感能弥补我说得不好的地方，我也想让孩子们体会到，这种情感每一个人都有。”

的确，《背影》里父亲送别孩子的画面，在徐帆的人生中也有过——1987年，她考取中戏，离开了武汉老家，正是父亲送她上的火车。“我上大学之前已经有工资了，当时家里不是特别富裕，在这种情况下再让父母负担大学学费，我挺过意不去的。在我心里，我爸爸是天下最厉害的人，我从来没见过他在送我的那一刻柔软的表情，从来没见过他那种极力要控制住自己的状态，但在送我的那一刻，我记住了他的这一面。”

在课堂上，徐帆让孩子们扮演自己的父亲，帮助他们用换位思考的方式，体会父亲含蓄内敛的爱。“我希望他们忘记自己在教室里，忘记纪律，而是喜欢课堂，喜欢学习，大家围在一起，很放松。”她更感慨，这次支教生活，让她重回少年时光，“我过上了一种我在小学时想过却没有过上的生活，那时的我没这么放得开，连老鹰捉小鸡都永远是最后一个，所以这几天和孩子们玩在一起，特别幸福。”

妈妈要“虎”更要“柔”

不仅用自己的人生经历“上课”，徐帆也试图将自己生命中的养分分享给学生。她告诉记者，她从小性情羞涩，也有过被同学欺负的经历，“但后来慢慢成熟了，反而把这些变成了内心强大的力量，更愿意温暖地对待别人。”所以，看到父母离异的孩子主动地贴在自己身边，看到有学生热情地求她“背一背”，徐帆心里都特别柔软：“这很不容易，他们释放的一切我都想接着。他们接受我，我心里特别有满足感、幸福感。”

徐帆说，身为人母，生活中她和女儿也很亲近，“孩子能依着我点挺好，我很喜欢她和我亲近。”她更自认除了对女儿的学习有点“虎”，其他时候都挺温柔，“别只是虎妈却不温柔，那就失去了‘妈’这个称呼的意义——妈妈是能够容得下孩子的优缺点的。”

当被问到希望通过《同一堂课》给家长、教师带去怎样的启发时，徐帆说，希望老师们都能更耐心地对待孩子，多听孩子说一说，“我真心觉得每个孩子都很聪明，但你一定要耐心对待他们。有的孩子能迅速理解知识，有的孩子接受得慢，但慢不意味着笨，而是他们能从脑子到心里好好地消化这些东西。”至于那些追求“不要输在起跑线”的家长，徐帆也想说几句：“希望孩子成龙成凤，这是所有父母的心，但做儿女的也有压力。我想我们在做父母的同时，偶尔也要为儿女想一想——你偶尔放松一点，是为孩子在心理上减压，也是为自己减压。”

值得一提的是，6月徐帆将出任上海电影节白玉兰奖中国电视剧评奖单元的评委。她告诉记者，对这份重任至今还觉得紧张，希望也能带上观众的视角做出选择，“这些年电视剧我看得不多，遇到好的、吸引我的，我就接着往下看，不吸引的就换台——从这个角度看，我就是一个观众。”