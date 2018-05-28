回到20年前-《西小河的夏天》见证三代人成长

记者 陆乙尔

晨报讯 日前，正在上映中的电影《西小河的夏天》导演周全携主演谭卓、董晴、荣梓杉等人现身上海，与观众交流成长故事。周全表示，“西小河”是绍兴真实存在的河流，“片中人物重要的情感转折都取景于西小河边，它静静地流淌，见证了三代人的成长。人生就像河流一样，表面平静，却暗流涌动。”

电影讲述了1998年绍兴台门三代人的成长故事。10岁的顾晓阳的足球梦想遭到父亲的反对，强压之下他开始和邻居爷爷偷偷练球。与此同时，顾晓阳意外发现爸爸与学校年轻实习女老师的秘密，最后陪伴了自己很久的邻居爷爷也将要离开台门。

《西小河的夏天》 是这位1987年出生的年轻导演周全的第一部长片电影。回顾影片创作初衷，他说：“1990年代的绍兴是我记忆最深的地方，我想通过这部戏找回当时的生活方式、情感沟通的方式。”

的确，片中有许多让观众想起1990年代的小道具，比如傻瓜相机、英语书、铁皮盒子、蒲扇等老物件。找到这些道具也颇费工夫，周全介绍道：“英语书是从发小的家里借来的，当时流行的衣服布料很不好找，于是我们联系到绍兴的纺织厂，请他们翻库房，找到当年流行的布料，再通过老照片，请服装指导另行设计制作。”

扮演男主角顾晓阳的荣梓杉虽然年纪小，已经出演过不少作品，比如贾樟柯的《山河故人》、电视剧《最好的我们》《大军师司马懿之军师联盟》等。他的“忘年交”，古怪又温柔的邻居爷爷则由曾获金马奖最佳男配角的顾宝明出演，荣梓杉表示，在拍摄和爷爷分别的场景时，“我是真的舍不得他。拍戏的时候他会陪我聊天，不像我外公那么严肃，会督促我写作业，所以知道他杀青时我自然而然就哭了。”

此次出演顾晓阳妈妈的谭卓此前在《暴裂无声》中出演一位丢了孩子的农村母亲，这一次则是小镇中事业有成的职业女性。出演妈妈一角，谭卓在现场透露缘由，“我演的杨惠芳作为一个相对成功的职业女性，要面对平衡家庭与事业的困境，压力特别大，她在事业、婚姻关系、亲子关系中遇到的压力和挑战，无论是放在片中的1990年代还是当下，都十分具有代表性。同时，这个角色有很多层次，又兼具很强的社会意义。”