英国“脱欧”，利好德国?

徐惠芬

下个月，马上就要迎来英国公投“脱欧”两周年了。2年前的震惊还未消散，一些“脱欧”效应已开始渐渐显露，有一些或许是德国总理默克尔始料未及的。

默克尔对英国公投结果的失望众所周知。作为“欧洲的定海神针”，默克尔一直努力推动欧洲一体化。要知道，德英法曾是欧盟“三驾马车”，眼见着英国伙伴离去，德国有理由感到忧虑：英国“脱欧”会否引发“多米诺骨牌效应”？欧盟是否面临分崩离析？

2年之后，不仅没有国家步英国后尘选择离开欧盟，欧盟民众对欧盟的好感反而达到了历史最高纪录。

上个月，欧洲议会委托专业民调机构针对欧盟28个成员国的2.7万多人进行了问卷和电话调查。最新出炉的民调结果显示，高达67%的受访者认为自己受益于欧盟公民的身份，刷新了自1983年首次开始此项调查以来的最高纪录。此外，超过60%的受访者表示，本国加入并留在欧盟“是一件好事”。

默克尔看到这份民调肯定乐，而民众对欧盟创纪录的好感，还得感谢英国“脱欧”。因为大家已经看到，“脱欧”投起来容易，走起来难。至今，英国都还没拿出一个大家都满意的“脱欧”方案，政坛却因此乱象迭出，经济前景也不乐观，2018年第一季度GDP增长0.1%，远低于自2012年五年来的2.2%平均值。

前车之鉴，后事之师。如果“第一个吃螃蟹的人”收获好处连连，后面的人自然蜂拥而上，现在，看到英国被“脱欧”拖累，后面的人自然庆幸还是留在欧盟好。

对默克尔来说，好消息不止这一个。因为英国“脱欧”，德国还变得更有吸引力了。

根据德国联邦统计局23日发布的数据，去年，共有7493名英国人成为了德国公民，差不多是2016年的（2865人）2.6倍。2016年和2017年获得德国公民身份的英国人，已达到此前15年数量总和的两倍多。

对于“激增”的原因，联邦统计局表示，“这显然与英国 ‘脱欧’有关”。

不仅更多英国人选择成为德国公民，更多英国投资也涌入德国。根据德国联邦外贸与投资署24日发布的报告，2017年有152家公司英国搬到了德国，比前一年增加超过20%。另根据德国外资银行协会的数据，英国“脱欧”将使大约20家银行在德国扩大业务，由此将在未来两三年内为德国创造最多达5000个就业岗位。

英国公投“脱欧”2年之后，欧盟的“危机感”似乎小了许多。当然，无论是欧盟民众对欧盟创纪录的好感，还是德国魅力大增，都与英国现在正处于“分手疼痛期”有关。问题是，“分手疼痛期”过后，英国将迎来繁荣，还是走向衰落，这才是决定欧盟命运的关键所在。