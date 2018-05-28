上勘集团董事长陈丽蓉带领团队为20多个超高层建筑提供岩土勘察及咨询-做“地下尖兵”托起城市天际线

见习记者 荀澄敏

上海环球金融中心、苏州东方之门、南京紫峰大厦……城市发展日新月异，万丈高楼平地而起。为了保障地标性建筑地下基石的安全，上勘集团董事长、党委副书记陈丽蓉带领的团队，为全国20多个超高层建筑提供全过程的岩土勘察与咨询服务。

凭借对岩土工程事业的执着与热爱，陈丽蓉在从业30年间，从一线技术人员成长为教授级高级工程师、并转型成为企业家，带领团队建立了“上海市岩土工程专业技术服务平台”，联合15家上海市勘察设计协会工程勘察与岩土工程分会单位，引领行业合作共赢、协同发展进步，实现岩土工程行业转型发展。

采用高效智能测试手段

632米的上海中心大厦是申城一座超高层地标性摩天大楼，陈丽蓉和她的团队前期承担了地震安全性评价、岩土工程勘察工作，在工程建设阶段提供工程桩基检测、基坑和环境的第三方监测等相关的服务工作，为工程建设规避风险、节省造价、保护环境。

其实，在陆家嘴地区60%以上超高层建筑的岩土工程勘察与咨询，都是由陈丽蓉和她的团队提供的服务。在工作中，他们融合岩土工程、测绘工程、结构工程、信息化等跨专业理论，采用高效、智能的综合测试手段，控制和防范地下工程规划、设计、建设和运营阶段的风险。

针对城市地下污染的水土，陈丽蓉则带领团队研发高效的调查测试技术、科学的评估方法与水土治理工法，让城市大地焕发生机；在城市更新方面，他们集成结构、检测、施工等多专业的技术，加固和改造历史建筑。

研发隧道结构检测技术

如今，地铁已经成为都市人们最主要的交通工具，为了保障地铁的运营安全、提高监测地铁隧道结构变形和内壁“病害”的精度、效率、覆盖面，陈丽蓉带领团队研制了基于远程监控的移动三维激光扫描机器人，融合计算机技术、地理信息技术、通信技术等新技术，运用高精度解算模型、高效并行处理算法，自主开发了数据采集和软件处理，并拓展了数据的云端储存、共享解算和服务管理。

目前，这套设备正在上海、佛山、杭州等地约1000公里运营地铁项目中得到成功应用。在城市发展过程中，越来越多的建筑工程需要岩土勘察与咨询服务，不过陈丽蓉始终认为，要为城市基础设施建设与运营提供优质服务，就必须在技术上不断创新、在专业上不断融合，如今更需要依托“互联网＋专业”平台，守护城市生命线，保障千家万户的出行安全。

此外，作为上海环境岩土工程技术研究中心主任，陈丽蓉倡导深度融合岩土与环境工程学科，开办面向行业的公益培训讲座，带动整个岩土工程行业转型发展与共同进步，她说：“环境工程是科技工作者的重要责任，污染水土修复和治理是长期而艰巨的任务，我们应该竭尽所能为社会贡献力量。”

曾主动放弃管理岗位到一线

在陈丽蓉的职业生涯中，她从一线技术人员被提拔为团委书记，28岁的她又被提拔为科技处副处长，但她却选择主动请辞管理岗位，回到设计所做一名一线技术人员。面对质疑和不理解，陈丽蓉选择了努力工作，在工作之余，她还回到母校同济大学去旁听专业课。

虽然陈丽蓉在考大学的时候，是被调剂到同济大学的工程地质专业，但在工作中，她却深深爱上了这份事业。“我人生最大的理想除了做技术之外，就是当老师。因为老师在我的成长过程中，给了我最大的启发和帮助。”陈丽蓉深耕一线多年后，逐步再次走上了管理岗位。

陈丽蓉在入行之初就有一个朴素的想法，要用自己所学，为城市发展贡献微薄的力量。如今，作为上勘集团的董事长，她总是想客户所想，坚持换位思考。“客户提出的看似很难完成的需求，其实也在促使我们不断创新。”在陈丽蓉看来，创新最难的是坚持。