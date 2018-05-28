今年进驻上海首店品牌将超400个-“首店经济”助推“上海购物”品牌向更高质量、更高水平发展

晨报记者 谢 竲

去电影院欣赏大片，更看重视觉效果的朋友一定会选IMAX厅，讲究声效、画面相结合的可能更青睐杜比影厅，再加上MX4D、RE－ALD等诸多选择，有时也会让影迷“无从下手”。记者了解到，随着静安大融城6月初开业，申城首家兼具IMAX和杜比影院的寰映影城也将落户于此。此外，还有数个运动、亲子类首店也将同时亮相。

据相关数据显示，去年进入上海市场的首店品牌约有226家，约占全国的“半壁江山”，预计今年将有超过400个首店品牌进驻上海。业内人士指出，“首店经济”通过最新、最潮的新模式、新业态，在丰富消费者体验感的同时，也能够推动“上海购物”向更高质量发展。

案例：

影院兼具IMAX和杜比厅

坐落于静安中环内的大融城将于下月正式开业，作为以家庭型消费群体为目标受众综合性体验式购物中心，大融城通过“尚生活、乐运动、品滋味、聚魅力、汇乐学”5栋特色主题商业体的构建，致力于实现了“一站式”消费和“体验式”购物模式。而自去年以来，申城新开业的商业综合体“遍地开花”，如何在激烈的竞争中寻找差异化的突破口，成为了不少商业项目的重要课题之一，大融城此次的“破题”策略之一，就是力推了首店品牌，引入了上海首家兼具IMAX和杜比影院的寰映影城。

记者了解到，大融城引入的影院品牌是万达院线旗下高端影城——上海寰映影城，这也是寰映在上海的第一家、国内第三家落地影城项目，其中包含了华东地区首家IMAX激光系统（IMAX厅）、杜比影院、VIP影厅、MX4D影厅、PARTY影厅、亲子影厅，以及6个REALD影厅。

声音：

首店解决商场同质化问题

“引入的任何一个品牌，都要与自身的定位相匹配，我们的目标就是满足家庭型消费人群的购物及休闲娱乐需求。所以我们不只希望大家在零售、餐饮方面，而是在更多领域，给消费者带来更多全新生活方式的选择。”静安大融城相关负责人表示，引进首店业态对于商业综合体来说，能有效解决商业面临严重的同质化问题，上海首家兼具IMAX和杜比影院双技术的影城，便是周边区域内绝无仅有的观影体验，也有望成为吸引消费者的一大亮点，“我们希望能够通过消费升级带动商业升级”。

为此，大融城方面也为引入6500平方米大体量的影院进行了长时间的调研、沟通，也为影院本身争取到了多项增值服务及工程上的配合。记者获悉，龙格游泳中心、孩子王上海旗舰店等多个首店品牌也已入驻大融城，此外，“上海最美书店”钟书阁、具备生鲜餐饮一站式服务的Bravo YH plus也将一同与广大消费者见面。

趋势：

首店“擦亮”上海购物品牌

来自中商数据品牌库的数据显示，2017年进入上海市场的首店品牌约有226家，包括星巴克臻选咖啡烘焙工坊、美国专业彩妆品牌NARS等，约占全国的“半壁江山”，其中全国首店有134家，全市首店的代表性品牌92家。

业内人士分析，就目前的趋势来看，首店品牌选址多青睐于热点新开业或知名成熟的商业综合体，以及中心城区的核心商圈街铺。就业态分布而言，也日趋多样性，去年新开业的全国首店品牌就包括休闲娱乐、零售、餐饮和儿童业态，其中以零售业态数量最多，同时也涌现出了一小部分以蹦极等为主题的新颖健身、运动健康等业态，面向的受众群体主要集中于高端白领性消费者，因此上海的首店品牌在时尚度和新生活方式感知力上更胜一筹。

而仅今年一季度，已有多达70余家新品牌首次进驻上海，其中约有50多家全国首店或大陆首店，20家上海首店，较去年同期大幅增长，且即将试运营或开业的多个商业新项目已签约的大批首店正整装待发，预计2018年涌入上海的首店品牌将超过400个。

在《全力打响“上海购物”品牌加快国际消费城市建设三年行动计划（2018-2020年）》就曾指出，打造高端品牌首选地，就需要集聚更多具备独特品牌价值和先进品牌运营模式的国际知名商业企业品牌、商品品牌和服务品牌，鼓励设立更多品牌首店、旗舰店、体验店，提升消费市场的能级和水平。市商务委相关负责人指出，首店品牌的引入，有助于通过创新驱动，让“上海购物”品牌向更高质量、更高水平发展，同时通过引入新技术、新概念与传统零售相融合，更能增加顾客的体验感和满意度，此外，也给国内外的消费者更多来上海购物的理由。