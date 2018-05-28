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今起乘地铁扫码进站可使用微信支付-年底前上海地铁检票闸机将都支持二维码通行

　　记者　钟　晖

　　晨报讯　记者昨天从上海地铁获悉，今天起，上海地铁首次启用微信支付乘坐地铁的功能，乘客可以通过上海地铁官方应用“Metro大都会”App，使用微信支付扫码乘车了。
　　上海地铁昨天表示，今天开始，微信支付将登录上海地铁“Metro　大都会”App。在该App的“地铁快付”系统里，已有支付宝和银联200余个银行卡支付，而在此基础上将新增微信支付渠道。用户在上海地铁站全网络内均可通过微信免密支付刷码乘车。至此，“Metro大都会”App将成为支付渠道最全的地铁出行App，涵盖目前国内最主流的三大支付渠道，为市民乘客便捷出行提供了更多选择。
　　市民如要享受该项功能，需要下载“Metro大都会”App，其中苹果手机在AppStore下载，安卓手机在各大手机应用市场下载。上海地铁建议通过正规平台渠道下载“Metro大都会”App。市民选择开通并绑定微信支付免密支付后，只需要在乘车前打开“Metro大都会”App，在标有“刷码过闸”或“本闸机支持保通卡和刷码过闸”字样的闸机上扫描二维码即可直接进出站。
　　截至本月底，上海地铁全网各座车站超过一半以上的检票闸机都已支持“刷码过闸”，在部分新开线路站点和重点车站则已实现全部闸机可刷码。据悉，今年年底前，上海地铁全网络支持二维码通行的检票闸机将实现100%覆盖。

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　　微信支付开通步骤

　　1、新用户需注册登录“Metro大都会”App，实名认证结束后，支付方式选择微信支付；
　　2、如果是已注册用户计划开通其他支付方式的，可以登录“Metro 大都会”App，在我的-设置-支付方式管理里面选择微信支付去开通。
　　3、在微信支付开通页面，点击去开通，会跳转微信支付页面，同意开通免密支付，开通完成后点击返回跳回“Metro大都会”App。
　　4、微信支付乘车开通成功，返回“Metro大都会”App，就可以使用乘车码功能乘车了。
　　5、如果遇到问题，市民乘客可以拨打上海地铁服务监督热线64370000沟通问询。

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