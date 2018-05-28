不顾禁令在路口上下客 这辆“出租车”为何被记23分-警方支招“遇到克隆车怎么办”

晨报记者 吴艺璇 通讯员 于筱晴

“出租车”路口违停上客，交警喊话纠违后，为何会被记23分、罚款5500元？5月4日晚上9时03分，钟某驾驶牌号为沪FM85××的绿色出租车至牡丹江路、密山路路口时，见有人扬招，不顾路口禁止停车的规定，准备停车上客，造成该路口短时交通拥堵。

巡逻经过的交警刘佳宁发现该车车况较差，且从车牌的反光程度上辨识发现略显陈旧，十分可疑。于是，要求车辆靠边停车并接受检查。然而，这辆车缓慢行驶至下一个路口时，突然在直行道加速左转欲逃离现场，民警当即鸣警笛并用扩音器示意嫌疑车辆靠边接受检查。该车反而加速逃逸，期间还多次闯红灯、逆向行驶。最终在同济路、漠河路西侧撞上了路口的隔离护栏，民警在现场一举抓获违法嫌疑人钟某。

民警发现该车车架号有明显改动痕迹，且违法人钟某无法提供车辆行驶证。民警遂将该车扣留，将钟某移交派出所核查，经警方比对，该车系“套牌”车。

据钟某介绍，为从事非法客运，其从网上购买了一副号牌，安装在自己的车上。当天由于害怕警方处罚，所以才会多次闯红灯、逆向行驶，试图逃避民警的检查。

最终，宝山警方对违法人钟某处以罚款5500元，记23分。在多项违法行为中，其因“使用其他机动车号牌”记12分、处5000元罚款；“驾驶机动车不按车道信号灯表示通行”记6分、处200元罚款；“机动车违反禁令标志指示”记3分、处200元罚款；“机动车通过有灯控路口时，不按所需行进方向驶入导向车道”记2分、处100元罚款。

此外，对其从事非法客运的违法行为，警方已将移交宝山交通执法部门开展进一步处罚。目前，案件仍在进一步审理中。

■如何识别“克隆出租车”？

一、正规的出租车在驾驶员一侧挡风玻璃左上角上会有一张电子营运证，如果市民发现这辆车没有这张证的时候，就应该引起重视。

二、在到达目的地之后，市民提出使用交通卡，但驾驶员答复称不能正常使用，也要引起注意，可以问驾驶员索要发票，核对发票上的抬头、营运证以及车牌号码是否与这辆车吻合，如果不吻合的话，这辆车很有可能是克隆车。

三、市民也要具备一些关于出租车的基本常识，比如大众出租车是薄荷青颜色、锦江出租是白色、海博出租是深蓝色，还有一些小公司的出租车是红色。如果您打车的时候遇到一辆出租车顶灯写着“大众”，但车身却是红色的，那么就要引起注意了，这很有可能是一辆克隆出租车。

四、克隆出租车大多在夜间出没，非法营运时间一般在晚上7点至第二天凌晨5点左右，这段时间乘坐出租车的市民一定要非常谨慎。

遇到“克隆出租车”怎么办？警方提醒，发现异常后，不管发票是真是假，都要拿好发票，发票内容可为执法部门后续侦查提供相应证据。如果有条件，市民在保证自身安全的前提下，还可以进行录音录像。