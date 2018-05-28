三省一市公安机关打破区域警务壁垒建设智慧公安-长三角推动公安政务服务“全域通办”

记者 吴艺璇

晨报讯 5月27日，长三角区域警务一体化工作会议在上海召开，沪苏浙皖四地公安机关在会上签署了《长三角区域警务一体化框架协议》。

沪苏浙皖三省一市有着共同的区位优势、良好的协作传统，长三角区域合作正向更高质量的一体化发展方向迈进。四地公安机关将立足服务国家战略和长三角一体化发展大局，进一步强化科技引领，依托四地智慧政府、智慧城市建设，通过打破区域警务壁垒、推进数据整合共享、加强高端集成应用，全力打造数据警务、推动流程再造、建设智慧公安。

同时，进一步打通工作边界，从联勤指挥、情报合作、打击犯罪等项目入手，从深化公安“放管服”改革、推动公安政务服务一网通办等任务做起，逐步实现“贯通四省市、覆盖全时空”区域警务一体化格局。

根据《长三角区域警务一体化框架协议》，沪苏浙皖公安机关将升级合作力度，不断拓展合作领域和内涵，推进联勤指挥、社会面治安防控、省际卡口查控、重大活动安保等方面的合作。

智慧公安建设一体化方面，四地警方将加快建设视频指挥对讲系统，推进无线通信系统联网指挥调度，实现长三角地区全覆盖、全联通。加强重大突发警情协查快速响应、联动处置。遇重要节点、重大事故、极端天气，加强相邻省市公安机关交通联勤指挥。

公安“放管服”改革一体化方面，进一步推动公安政务服务“长三角全域通办”，更好地方便企业和群众异地办事。对于身份证异地补领换领、机动车异地年检等已经实现全域通办的事项，进一步精简程序、压缩办理时间；对需要异地公安机关或其他政府部门提供证明材料的事项，强化数据共享，加快电子证照推广互认，建立按需调取机制，变群众跑腿为数据跑路。

2010年11月三省一市开展区域警务合作开始以来，沪苏浙皖公安机关年均办结各项合作事项4.2万余件，抓获在逃犯罪嫌疑人5200余名，有力确保了长三角区域社会治安的持续和谐稳定。