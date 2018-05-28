快餐店碰擦引发口角 男子泼热咖啡烫伤3岁女童-男子因涉嫌故意伤害他人身体被行政拘留10日

首席记者 张益维 通讯员 张 艳

晨报讯 在铁路上海站附近一家快餐店，一名老年男性顾客因餐盘里的咖啡被碰倒，争执中情绪突然失控，将盛有热咖啡的餐盘扔向一名怀抱3岁女孩的女子，导致热咖啡泼洒到小女孩的脸上、脖子上。昨天，晨报记者从铁路警方获悉，该男子因涉嫌故意伤害他人身体被公安机关处以行政拘留10日、罚款500元的处罚。

监控画面显示，今年4月一天下午6时许，在一家快餐厅内，一名头戴帽子、背着双肩包的老年男子，将手中端着的餐盘连同热咖啡，猛地扔向了对面一名抱着女孩的年轻女子。

瞬间，热咖啡就泼洒到小女孩的脸上、脖子上，孩子一下子大哭起来。店员立即查看了女孩情况，并递上了纸巾。肇事男子则被拉开，等待民警前来处置。

民警调查发现，原来，事发前，这名男子左手推着一个拉杆箱、右手正端着餐盘找座位。此时，一名背着红色双肩包、左手拎着袋子，右手拎着黄色行李箱的老年女子紧随其后。期间，老年女子的背包不慎将上述男子餐盘中的咖啡碰倒，两人随后发生口角。事发后，旁边一名怀抱女孩的年轻女子也加入了两人的争论之中。

据老年男子回忆，当他向背包的老年女子指出自己的咖啡被对方碰洒后，对方和帮腔的年轻女子均不承认，他因此情绪过激，将餐盘扔向了年轻女子和其怀中的女孩。幸运的是，当时孩子穿着较厚的外套，经送医检查，没有大碍。