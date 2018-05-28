“绿色服务”让孤独症儿童家庭出行更便捷-“星星的孩子”你的前面就是蓝天

记者 潘 文

晨报讯 昨日，10组孤独症儿童家庭走进中国南方航空旅客体验中心参加公益开放日活动。现场工作人员带着孩子体验了模拟飞行、头等舱等，并向家长介绍了特殊旅客订票的流程、注意事项以及提供的“绿色服务”。

“来，你试试看，前面是蓝天，这是操纵杆，握一下试试，我们试着把飞机开到蓝天上好吗？”南航资深飞行员李东耐心地引导孩子坐上空客A320的飞行模拟器，帮助他们体验飞行的乐趣。除了体验飞行，每位孩子还拿到了一张印有自己名字的纪念版登机牌，在工作人员的指引下，他们可以到南航头等舱模拟体验区，坐上头等舱座椅，也可以换上空姐空少的制服，当一回“小空乘”。

8岁孩子兴兴（化名）的妈妈告诉记者：“都没敢带孩子坐过飞机，怕他不配合，更怕别人异样的眼光，今天能有机会带他出来参加南航的公益开放日活动，我能感觉到，他很开心，希望他能慢慢对外面的世界多一点兴趣。”

孤独症也称自闭症，孤独症儿童也被称为“星星的孩子”。来自上海蓝丝带孤独症关爱中心的蒋雯老师介绍说：“孤独症的孩子跟人没有眼神交流，你叫他，他可能连看都不看，对物品的认知也是机械性的记忆。孤独症可能与生物遗传、大脑神经系统的发育有关，但孤独症目前无法治愈，只能通过干预治疗使其更好地融入社会。南航的活动信息发到蓝丝带平台上，半小时不到就报满了10组家庭，他们需要社会多给他们一些类似半开放、半私密的体验机会，带孩子慢慢地多接触社会。”

在现场，南航旅客体验中心的工作人员还为孩子家长介绍了特殊旅客订票的流程及注意事项，帮助有意愿带孩子出去感受世界的家长获得更多“绿色”的特殊帮助与服务。工作人员表示，“孤独症儿童家庭出行需要帮助时，可以通过南航旅客体验中心的爱心柜台或者客服电话等方式联系我们，相关工作人员会为其提供优先办理等服务”。