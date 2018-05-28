买回二手车开了一年发现是“事故车”-二手车交易平台乱象多：检测多为走走样子，发布虚假“低价豪车”信息骗取点击量

晨报记者 张 立 李晓明

消费者吴先生花费13万元通过二手车交易平台入手一辆二手车，合同上保证车子无重大事故，结果一年后检测发现这是一辆曾出过重大事故的“事故车”。无独有偶，市民王先生在二手车交易平台上看中一辆低价保时捷，结果进行交易才发现根本没有这么一辆车。

形形色色的二手车交易平台让二手车买卖变得非常便利，相关政策东风也刺激了二手车市场的持续走高，但是平台的可信度却不曾变高。没有统一的价格标准和检测机构，交易双方信息不对称……这些都会导致各种纠纷产生。

平台上买二手车被坑

近日，消费者吴先生告诉记者，因听信宣传，他在二手车交易平台上购买了一辆二手车，结果发现被坑。

吴先生表示，2年前他在某二手车交易平台看中一辆二手帕萨特，价格为135000元。当时觉得各方面指标不错，便付款买下了。吴先生说，当时双方签订的购车合同上写有“该车无重大事故，无水泡，无火烧”，并说明若与事实不符，消费者可退车退款。

然而，车子开了一年之后，吴先生去年在一家4S店为车子做大保养时发现，这辆车问题多多。

根据4S店的检测记录，他所购买的这辆车曾经发生过重大事故。不仅A、B柱都有被焊接过的痕迹，左前门也曾被更换过。另外，车子的里程数也被调过。吴先生回忆说，当时购买该二手车时，车辆里程表显示行驶的公里数为5.6万公里。他在一年的使用时间里，差不多跑了1万公里，结果在4S 店查询时发现，该车行驶的公里数已经达到23万多公里。“我当时吓了一跳。”吴先生说:“竟然相差了4倍多。”了解到自己买的二手车曾有过重大事故后，吴先生再也不敢使用。然后联系了卖二手车的商家，指责商家隐瞒事故情况，还改动里程数，要求退款或退车。然而却遭到商家推诿，称时间过得太久不再负责。

交易量投诉量同步攀升

2017年，中国人民银行、银监会新修订的《汽车贷款管理办法》从2018年1月1日起实行，二手车车贷比例由50%升至70%，进一步降低二手车买卖门槛。另外，随着全国限迁政策的逐步放开，二手车全国大流通趋势将越来越明显，也刺激了市场活力。

据中国汽车流通协会发布的数据显示：2018年一季度二手车累计销量已达319.15万辆，同比增长14.34%。

相关政策的东风刺激了二手车市场的持续走高，形形色色的二手车交易平台让二手车买卖变得非常便利。但是，二手车交易平台的可信度到底有多少？

记者近日从市消保委了解到，随着二手车交易平台的兴起，相关投诉也随之增多。由于二手车实行“一车一价”，交易双方的信息也不对称，没有统一的价格标准和检测机构，很容易产生纠纷。

[记者调查]

乱象1 检测大多只看“表面问题”

昨天上午，记者以车主身份登录某二手车平台进行卖车体验，相关工作人员在接收到车主卖车信息后，便表示将会有相关车辆评估人员上门对车辆进行检测，再进行估价，对此，记者主动告知该工作人员，车辆曾出现过交通事故，该工作人员则表示，车辆最终的价格还是由车主自己与评估员进行协商后才会确认。

对此，更有消费者表示，此前，他也曾在某二手车平台上进行售车，并且主动告知该平台工作人员，车辆有过重大事故，但是最终车辆信息挂上网后却发现，重大事故变成了普通的擦伤。

一位本市二手车交易市场相关人士向记者透露，现在二手车交易平台的车辆检测人员大多不是国家专业的车辆评估人员。

“很大一部分就是平台自己下面的员工。”而这些检测人员在对车辆进行检测时，也往往只是对车辆进行大致的评测，“像是外观、内饰、里程、包括车辆现在是否有故障这些很表面的问题。再加上他们上门检测，更加不会携带很大型专业的器械”。该人士表示，而这样的检测往往无法得知该车辆是否有过重大事故。“一般性，事故车辆的检测还要牵涉到底盘、车辆的整体性能等方方面面。”而二手车用于交易时，更加应该进行大型的检测才能够对车辆进行正确的判断。

“但是现在，一般的二手车评估都只是看一看，平台也即是让这些检测师在进行简单检测后，结合车主的心理价，挂在网上进行销售。”该业内人士说道，“为了销售出去，检测师都是抱着大事化小小事化了的心态。”

那么，检测敷衍的根本目的到底是什么？

记者在体验过程中发现，不少平台对于卖家实行全程免费的服务模式，即便在交易成功之后，平台也不收取任何费用，而用户如果想要在平台买车，待交易成功，则需要支付4%的手续费。

但值得注意的是，在这样的交易过程中，平台不仅扮演了信息发布的角色，还是中介的角色，对卖家而言，需借助平台进行信息发布，而平台对于卖家实行免费策略，“这样做主要还是要吸引更多的货源”。另一位二手车交易平台的业内人士说道，先用免费吸引卖家，再在检测环节给出一个认可的价位，之后平台的评估员再在车辆出售前先行给出约80%的车费，控制货源后，再让一些事故车辆的问题尽量化小，从而提高交易量。

乱象2 利用虚假信息换取流量

此外，记者还了解到，二手车交易平台甚至会用虚假的信息骗取用户的点击。

市民王先生告诉记者，前一阵子，他在某二手车交易平台上看中一辆保时捷，“当时平台显示价格只有40几万”。王先生觉得性价比等各方面都非常合适，但是令他没有想到的是，想要交易却屡屡失败，事后王先生才得知，平台根本没有这辆低价保时捷，“就是为了吸引我们去点击浏览页面”。

在数据信息问题上，二手车交易平台货源也是充实网站的另一种方式，“现在不缺买家，就缺卖家，吸引大量的车辆进来，就可以用车辆数据充实网站”。业内人士说道，因此，才会常常存在数据不真实的情况，其主要目的还是为了扩充平台信息。

对于平台在数据信息问题上的处理方式，有业内人士分析道，这主要是平台利用虚假信息换取流量的一种方式，其根本目的还是为了扩大市场份额。“二手车是一个变化很大的行业。”该业内人士说道，“平台最初要先扩大市场份额，吸引更多的投资者，待市场稳定之后，后续或许才会采取收紧的策略开始赚钱。”

乱象3 平台上多是二手车车商

记者在采访过程中还了解到，在二手车交易平台的组成部分里，个人用户仅占据了一小部分，更多的还是一些原先从事线下二手车交易的车商，这些车商先同散户进行买卖，储备一定的货源后，再利用二手车交易平台在网上发布信息，“因为对于车辆的抛光、打蜡等技术部分，我们都会比较专业一些”。一位从事二手车交易的车商说道。

他告诉记者，在将车辆信息放到网上之后，为了让自己的车辆更快地销售出去，车商便会选择在交易平台上进行充值，“虽然发布信息不要钱，但是如果充值了，就好比在平台上买了一个广告位置。钱充得越多，信息页就会越前置”。该车商表示，现在二手车的交易就像食物一样，都有一个周期，“一般性一辆车的库存不超过15天，高端车的库存周期是90天，90天还卖不掉，就等于亏了”。

据了解，除了原先的线下二手车交易市场，以及车商个人的微信群之外，现在，越来越多的二手车商会选择将车辆信息挂到网上，吸引直接用户。

[专家意见]

二手车交易需要一个统一的检测标准

针对二手车平台存在的种种问题，有专家指出，由于二手车交易平台鱼龙混杂，过多在意交易量，而对售后服务和车辆质量都缺乏保障，导致纠纷频发。

该专家介绍，由于二手车是“一车一况，一车一价”，在很多方面都缺乏统一标准，买卖双方的信息也不对称，消费者稍不注意就会吃亏。比如估价都是依赖所谓的“估价师”根据车辆大致情况认定，并无客观标准。最关键的是对车辆状况的检测，并没有一个权威的检测机构出具报告。虽然目前二手车电商平台都号称有检测机制，然而检测水平参差不齐，有的甚至作假。如无检测机构保障，后续消费者将面临违约索赔困难的问题。

中国汽车流通协会副秘书长罗磊表示，二手车市场因为检测标准不统一、诚信交易等问题一直被诟病，也影响其市场规模化发展。希望在政府的支持下，制定统一的检测标准，对二手车车况进行客观认证，向消费者公示车况信息，并建立规范的二手车行业信息公开制度，最大程度上消除信息不对称现象。