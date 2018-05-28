来源：央视网
央视网消息：“科技兴则民族兴，科技强则国家强。”党的十八大以来，习近平总书记曾多次发表重要讲话，阐述了他对科技与强国关系的深刻洞察，其中很多生动形象的比喻让人印象深刻。央视网特进行梳理，邀您一同学习领悟总书记小比喻背后蕴含的大方略。
妙语连珠言创新
先手棋
我军必须高度重视战略前沿技术发展，通过自主创新掌握主动，见之于未萌、识之于未发，下好先手棋、打好主动仗。
——2016年3月13日，习近平出席解放军代表团全体会议
牛鼻子
要紧紧牵住核心技术自主创新这个“牛鼻子”，抓紧突破网络发展的前沿技术和具有国际竞争力的关键核心技术，加快推进国产自主可控替代计划，构建安全可控的信息技术体系。
——2016年10月9日，习近平在中共中央政治局第三十六次集体学习时的讲话
洞察入微谋发展
翅膀
一粒种子可以改变一个世界，一项技术能够创造一个奇迹。要舍得下力气、增投入，注重创新机制、激发活力，着重解决好科研和生产“两张皮”问题，真正让农业插上科技的翅膀。
——2013年12月23日，习近平在中央农村工作会议上的讲话
杀手锏
我们要按照主动跟进、精心选择、有所为有所不为的方针，提高技术认知力，加强独创性设计，发展独有的“杀手锏”，确保不被敌实施技术突袭。
——2014年12月3日至4日，习近平出席全军装备工作会议
命门
具有自主知识产权的核心技术，是企业的“命门”所在。企业必须在核心技术上不断实现突破，掌握更多具有自主知识产权的关键技术，掌控产业发展主导权。
——2018年4月24日至28日，习近平在湖北考察
简明生动绘蓝图
短道速滑
科技竞争就像短道速滑，我们在加速，人家也在加速，最后要看谁速度更快、谁的速度更能持续。
——2014年6月9日，习近平在中国科学院第十七次院士大会、中国工程院第十二次院士大会上的讲话
三级跳
科技成果只有同国家需要、人民要求、市场需求相结合，完成从科学研究、实验开发、推广应用的三级跳，才能真正实现创新价值、实现创新驱动发展。
——2014年6月9日，习近平在中国科学院第十七次院士大会、中国工程院第十二次院士大会上的讲话
飞机大炮
人家用的是飞机大炮，我们这里还用大刀长矛，那是不行的，攻防力量要对等。要以技术对技术，以技术管技术，做到魔高一尺、道高一丈。
——2016年4月19日，习近平在网络安全和信息化工作座谈会上的讲话
（网站首页图：新华社图片）