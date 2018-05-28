习近平对上合有多重视 看看这一个月的大事就懂了

关键部门 关乎国家地区安全稳定

习近平的三次集体会见涉及外交、国防、公安，一次贺信涉及司法，都是关乎国家地区安全稳定的关键部门。

5月25日，习近平向第十三次上海合作组织成员国最高法院院长会议致贺信。他希望各方深化上海合作组织框架内司法合作，更有效地打击犯罪、化解纠纷，为推进“一带一路”建设，为促进本组织地区发展营造良好法治环境。

5月22日，习近平集体会见上海合作组织成员国安全会议秘书会议外方代表团团长。他强调，要把握安全合作战略方向，要继续秉持共同、综合、合作、可持续安全观，要加强安全合作行动能力。并指出，中方将继续把自身安全同地区国家安全融合起来，同成员国携手建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，推动构建人类命运共同体。

4月23日，习近平集体会见上海合作组织成员国国防部长。他强调，安全是发展的基石。我们要一如既往将维护地区安全稳定作为本组织工作优先方向。同日，习近平集体会见上海合作组织成员国外长理事会会议外方代表团团长。他强调，中方愿同各成员国一道，政治上继续相互支持，贡献“上合智慧”和“上合方案”；安全上维护地区安全稳定，提升协调水平和行动能力。

中国深知安全与稳定对于国家发展的重要性。正如习主席之前所说，促进和平与发展，首先要维护安全稳定；没有安全稳定，就谈不上和平与发展。我们所做的一切都是为人民谋幸福、为民族谋复兴、为世界谋大同。