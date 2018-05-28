习近平对上合有多重视 看看这一个月的大事就懂了

来源：央视网
央视网消息：上合青岛峰会倒计时开启后，《新闻联播》在近一个月内，报道了习近平以国家主席身份三次与上合有关的集体会见和一次贺信，表明了习主席对上合组织的关心与重视。
青岛奥帆中心导览图。
关键部门 关乎国家地区安全稳定
习近平的三次集体会见涉及外交、国防、公安，一次贺信涉及司法，都是关乎国家地区安全稳定的关键部门。
5月25日，习近平向第十三次上海合作组织成员国最高法院院长会议致贺信。他希望各方深化上海合作组织框架内司法合作，更有效地打击犯罪、化解纠纷，为推进“一带一路”建设，为促进本组织地区发展营造良好法治环境。
5月22日，习近平集体会见上海合作组织成员国安全会议秘书会议外方代表团团长。他强调，要把握安全合作战略方向，要继续秉持共同、综合、合作、可持续安全观，要加强安全合作行动能力。并指出，中方将继续把自身安全同地区国家安全融合起来，同成员国携手建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，推动构建人类命运共同体。
4月23日，习近平集体会见上海合作组织成员国国防部长。他强调，安全是发展的基石。我们要一如既往将维护地区安全稳定作为本组织工作优先方向。同日，习近平集体会见上海合作组织成员国外长理事会会议外方代表团团长。他强调，中方愿同各成员国一道，政治上继续相互支持，贡献“上合智慧”和“上合方案”；安全上维护地区安全稳定，提升协调水平和行动能力。
中国深知安全与稳定对于国家发展的重要性。正如习主席之前所说，促进和平与发展，首先要维护安全稳定；没有安全稳定，就谈不上和平与发展。我们所做的一切都是为人民谋幸福、为民族谋复兴、为世界谋大同。
不忘合作初心 安全稳定一以贯之
位于北京的上海合作组织秘书处外景。来源：新华社
17年前，国际政治、经济秩序面临深刻调整，恐怖主义、极端主义、分裂主义“三股势力”成为地区安全稳定的头号敌人。地区国家全面提升互信、开展互利合作、共同应对挑战的愿望日益迫切，上合组织由此应运而生。
2001年6月15日，上合成员国在首次峰会上签署《上海合作组织成立宣言》和《打击恐怖主义、分裂主义和极端主义上海公约》，宣告欧亚大陆一个新的区域性多边合作组织诞生。维护地区的安全稳定是上合组织成立之初的主要诉求，17年来，这也一直是上合组织最核心的内容之一，是每次峰会非常重要的议题。
以2017年上合阿斯塔纳峰会为例，峰会发表的《阿斯塔纳宣言》当中充分体现了对地区安全稳定的责任，另外签署了《上合组织反极端主义公约》，与之前签署的打击“三股势力”上海公约以及反恐怖主义公约一脉相承。
天人合一、世界大同的梦想，熔铸了中华民族反对恃强凌弱、捍卫和平发展的决心。从勘界划界到边境地区军事互信和相互裁军，从“安定四邻”到与各国合作共赢，中国人民怕的就是动荡，求的就是稳定，盼的就是天下太平。
同舟共济 共创安全稳定良好环境
“和平使命-2016”联合反恐演习现场。来源：中国军网
上合组织在维护地区安全稳定方面作出突出贡献，积极防范热点问题负面影响扩散外溢，在安全合作领域取得丰硕成果，为地区国家的合作共赢创造了良好环境。
近年来，上合组织成员国的安全环境也曾面临一些新的挑战，特别是来自中东地区恐怖主义现实威胁，成员国也拿出相应的举措。上合组织是最早意识到国际恐怖主义危害并明确反恐主张的国际组织之一。
2004年，上合组织地区反恐怖机构在塔什干挂牌，建立起比较完善的恐怖分子和恐怖组织资料库、信息库，组织反恐演习，成员国之间开展密切的情报交流。
上合组织成功打造了“和平使命”系列军事演习，迄今已组织十多次联合反恐演习，对地区内外的恐怖势力和极端组织形成有力震慑，为维护地区和平稳定发挥了巨大作用。
同时，上合组织还不断拓展安全合作领域，除应对各种现实的非传统安全威胁、推动联合执法合作外，还对网络信息安全、能源安全、生态安全、金融安全等新问题保持关注，展开合作。
当前，地区安全形势总体稳定，同时仍面临“三股势力”、毒品走私、跨国有组织犯罪等严峻挑战。各国惟有同舟共济，才能妥善应对威胁和挑战。
标本兼治 构建安全治理示范样板
青岛奥帆中心雕塑“同一个世界，同一个梦想”。
上合组织成员国在国际和地区问题上协调配合，为构建人类命运共同体提供了示范和样板。面对国际和地区安全形势的复杂变化，上合组织主张尊重联合国的权威和公认的国际法准则，反对以暴易暴及零和博弈，支持成员国为维护自身安全利益所做的努力，反对外部势力干涉弱小国家的内政。
上合组织共同推动以政治外交手段和平解决热点问题。支持中亚无核区建设，积极参与和推动阿富汗的民族和解及重建进程，为推动政治解决阿拉伯叙利亚共和国问题发挥积极作用，支持持续、严格执行伊朗核问题全面协议……
上合一直秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，推行综合施策、标本兼治的安全治理模式。中国倡导并推进“一带一路”，目的也是谋求各国发展战略对接，形成共同发展势头，增强对美好未来的信心。
近年来，上合组织成为相关国家实现战略对接的重要平台：习近平主席强调打造“和平丝绸之路”，对上合组织的安全合作提出了更高要求。在“一带一路”与俄罗斯“大欧亚伙伴关系”计划、哈萨克斯坦“光明之路”计划等发展规划对接过程中，上合组织各成员国着力深化安保合作，践行新安全观，推动构建具有亚洲特色的安全治理模式。
国际评价上合组织已成为全球最具影响力的综合性区域组织之一，为地区和世界的和平、稳定与发展作出重要贡献。安全带来社会稳定，开放迎来经济发展。2001年，中国与上合组织其他成员国间贸易额只有121亿美元。2013年至2017年，中国从上合组织成员国进口商品累计超过3400亿美元，中国企业对地区国家直接投资累计近150亿美元。
诚然，当今世界仍存在不同国家利益、不同宗教信仰、不同意识形态、不同社会制度的分歧，但人类只有一个地球，各国共处一个世界，不同信仰、制度和民族国家可以和平共处、有序竞争。人民是历史的创造者，人民是真正的英雄，不论是国内治理、还是全球治理，都要以人民的获得为目标，要不断为民众提供信心和稳定预期。
主场馆外形设计寓意“腾飞逐梦、扬帆领航”。
17岁正是好年华，扩员之后，上海合作组织安全合作潜力更大，肩负的责任更重，承载着地区各国人民和国际社会更多期待。上合的每个成员，都应切实增强本组织抵御现实威胁的能力，为确保地区长治久安和繁荣富强作出应有贡献。
按惯例，习近平主席将在本届峰会上发表重要讲话。可以预见，由我国最高领导人倡导的新安全观，以及为全球治理提供的“中国良方”将再次吸引世界期待的目光，与时俱进的上合方案继续造福各国人民，共同推动构建人类命运共同体生生不息、繁荣昌盛！
（文/刘亮 综合央视新闻、新华网、人民网、中国军网）