新华网评：为好干部担当作为建章立制

来源：新华网

“进一步激励广大干部新时代新担当新作为”系列网评之十

刘思媛

近日，中共中央办公厅印发了《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》，为培养干部、选拔任用干部、管理干部提出要求、明确方向。

树立担当作为鲜明导向，确保干事创业动力活力。领导干部作为创新发展的中坚力量，自当有勇挑重担的担当意识，有身先士卒的作为精神，既要敢做敢为，更要善做有为。这就需要通过讲担当、讲作为来引导干部，依据重实干、重实绩来选拔干部，激励广大干部常怀初心增信心，勇担使命强斗志，杜绝“不作为”“慢作为”“滥作为”的虚假政绩，摒弃“平庸官”“太平官”“圆滑官”的不良风气，强化好不畏难事、敢扛大事的担当意识，培养出攻坚克难、狠抓落实的作为能力，激发出广大干部干事创业的持久活力。

完善干部考核评价机制，充分发挥其激励鞭策作用。新时代是干出来的，领导干部当是“实干家”，不是“表演家”，对于“表态多调门高、行动少落实差”的现象要严肃处理，对于那些“天桥把式，光说不练”的嘴勤身懒型“假高调”干部要给予惩戒。要合理设置考核指标，科学改进考核方式方法，注重对考核结果的合理分析运用，通过制度设计使好干部得到褒奖和鼓励，使不合格的干部受到警醒和惩戒，坚持优者上、庸者下、劣者汰的干部队伍管理、任用原则，把位置和机会留给那些愿担当、能担当、善担当的合格干部，让想干事、能干事、干成事的有为干部得到更多成长的机会。

建立健全容错纠错机制，为敢于担当的干部撑腰鼓劲。“力度不够”和“过犹不及”是干部管理工作中必须避免的两种极端。严管不是禁锢，激励也不是纵容。“严”与“宽”之间的协调把控直接关系到广大干部干事创业的积极性、主动性和创造性。在容错纠错机制实践过程中，既要做到“分得清”，又要做到“合得紧”。所谓“分得清”，是要深入领会和践行“三个区分开来”，准确把握政策界限，正确区分该容之错与应纠之错，大胆宽容干部在改革创新中的失误错误，严肃查处违纪违法行为；所谓“合得紧”，是要容错纠错齐下手，不枉不纵同发力，在不搞纪律“松绑”，不给作风“减压”的前提下，让干部可以没有后顾之忧的轻装上阵，让有为者有位，为担当者担当，给走在改革创新前列的干部服下一颗放心干事、大胆创新的奋斗“定心丸”。

无规矩不方圆，《意见》的出台，从建章立制的层面为选人用人树立正确导向、匡正风气，立“明规矩”、破“潜规则”。各级组织部门要以《意见》出台为契机，把党和人民需要的好干部精心培养起来、及时发现出来、合理使用起来，为确保如期全面建成小康社会，不断开创社会主义现代化建设新局面凝聚更多中坚力量。（网站首页图：新华社图片）

延伸阅读：

中共中央办公厅印发《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》

系列网评之一：培养更多适应新时代发展需要的好干部

系列网评之二：激发大时代的大担当

系列网评之三：破解“出头鸟”困境

系列网评之四：用好“考核结果反馈”这一指挥棒

系列网评之五：为“干”字注入更多活力

系列网评之六：干事创业要有“能为”的底气

系列网评之七：“三个区分开来”为好干部撑腰鼓劲

系列网评之八：为干部“容错”犹如一剂强心针

系列网评之九：消除改革者怕出错的心理负担