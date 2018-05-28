中非幼教专家携手合作增强弱势儿童抗逆力

你知道吗？孩童阶段是发展抗逆力的黄金时期，通过培养他们正面积极的态度、能力和生活技能，能使他们未来能更积极面对困境，茁壮成长。

近日，来自世界学前教育组织中国及联合国教科文组织非洲地区的12名专家，访问上海、镇江及安吉等地多家幼儿园，实地视察该组织发起的“游戏与抗逆力”项目的推行成果，以及交换了中非两地不同的实践经验。

中非合作项目“游戏与抗逆力”由香港维多利亚慈善信托基金会赞助，服务对象为中非两地贫困地区的儿童，通过培训当地的师资，以及提供适当的教材，让老师可以通过游戏来提升弱势儿童的抗逆力。

本身为幼教专家的世界学前教育组织香港区主席兼香港维多利亚慈善信托基金会主席的孔美琪博士，积极促进这次中非合作。

她介绍，孩童阶段是发展抗逆力的黄金时期，通过培养他们正面积极的态度、能力和生活技能，如自我管理、自信、同情心及责任感，能使他们更积极面对困境，茁壮成长。游戏是培养儿童抗逆力的有效方式。玩耍，特别是自由和探索性的游戏，让孩子能尝试新事物、运用不同的策略解决问题，在实践中学习，能增加儿童身体和心理的弹性。

孔博士认为高质量的游戏活动能提升孩子的自信心，乐于与人交流。

据介绍，“游戏与抗逆力”项目自2016年启动后，立即开发教材及进行相关研究，该项目日前将研究成果汇总，出版了《通过游戏发展儿童抗逆力：学前教育者工作指南》，让教育工作者深入了解游戏教学法及抗逆力的概念，并能针对当前学生的处境，调整指南所提供的游戏，满足孩童的独特需要。

自2017年起，项目已陆续在上海市流动儿童，江苏省、浙江省、广西省农村一带的留守儿童间推行。

南非基础教育部的Carlton Lufuno Mukwevho表示，在当地亲自督促游戏与抗逆力项目的落实推行。

据悉，这次非洲学前教育专家访问中国，是继孔博士上月到访非洲，视察当地情况后安排的回访活动。“游戏与抗逆力”项目在非洲三个国家10个社区推行，各地会因应当地文化需要，规划课程发展，如教学模式、游戏学习等。

这次组织中非幼教专家走访中国幼儿园，目的是给予各地教育工作者大力的支持及宝贵的意见。非洲代表团由联合国教科文组织非洲能力建设国际研究所Binyam Sisay Mendisu教授领队，在最后一站的上海市，考察了华东师范大学附属紫竹幼儿园，同行的非洲专家还包括来自南非及津巴布韦学前教育的政府官员。

在紫竹幼儿园园长的带领下，非洲专家对学校采用自然材料、小班教学、鼓励家长参与及以学生为中心的教学方式展现极大的兴趣，认为可以回国推行。

各非洲幼教专家对此行都感到收获良多，将在非洲推行中国的教学方式。

孔博士称：“这次彼此互访交流十分成功，可以扩宽视野，学习对方的优点。我们的目标是实现中非合作，建设和平和与可持续的未来，提升弱势孩童的抗逆力。”