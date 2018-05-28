发展孩子学习和思维能力 儿童哲学与教育研讨会举行

一个4岁的孩子平均每小时会问20-30个问题，而当他们上学后这个数据就会急剧下降。那么，如何引导孩子思考和提出问题呢？

由上海协和教育集团主办，上海市跨文化基础教育研究中心协办的“聆听稚语 倾注童心”儿童哲学与教育研讨会昨天在上海市民办协和双语学校举行。

研讨会邀请了来自中英法三个国家的知名哲学教育专家分享和交流经验，吸引了本市80余家幼儿园和50多家中小学近500人参会，这是全国首次举办如此规模的儿童哲学教育盛会。

儿童哲学并不是我们所理解的那种晦涩难懂“哲学”，而是一种发展儿童思维能力、学习能力并对培养儿童主动思考习惯有着极大作用的教学方法。它实践和价值观的核心是4C思维，即关爱式思维（Caring Thinking）、协作式思维（Collaborative Thinking）、批判式思维（Critical Thinking）、创新式思维（Creative Thinking）。

儿童哲学课程在讨论具体话题时，更多聚焦于“我和自己的关系”“我和他人的关系”“我和这个世界的关系”等和孩子们的生活能够发生强烈连接的话题。

会上，专家们分享了儿童哲学的理论研究和实践成果。华东师范大学哲学系教授童世骏在演讲中特别指出，儿童哲学的主旨是儿童和他们的长者都参与一个以“讲理”为核心的学习过程。在这个过程中，“讲理”不仅表现在“说理”，而且表现在“听理”（为自己的主张提供理由）以及“行理”（让自己的行动听从内心认可的正当理由的引导）。

英国“儿童哲学教育推进及研究中心”创始人之一Roger Sutcliffe一开始就提出一个发人深思的问题：“一个4岁的孩子平均每小时会问20-30个问题，而当他们上学后这个数据为什么就急剧下降了？”这是在儿童教育中极其常见，却又总被忽视的问题。而儿童哲学非常重视倾听儿童的稚语，引导孩子思考和提出问题。

协和教育集团总督学顾问Trevor Higginbottom与上海市跨文化基础教育研究中心主任占盛丽博士分别阐明了儿童哲学如何能够在学校和幼儿园得以实施，使“课程创新”能够在课堂教学中真正实现。目前，跨文化基础教育研究中心与海富幼儿园合作开展了行动研究项目，通过沉浸式观察/观课和访谈等研究方法发现儿童哲学对教师和学生产生的影响，呈现海富幼儿园在儿童哲学课程中支持教师发展的课程管理模式。

在工作坊环节中，各专家以浸入式体验、专题式分享、现场实践与指导、实践案例交流等方式同与会者就儿童哲学与教育这一话题进行探讨，并展示儿童哲学在中小学学校不同类型课程中的运用。参与此次研讨会的老师纷纷表示对儿童哲学有了全新的认识。

在全国范围内，有一些区域的学校已经在开展儿童哲学课程。儿童哲学课程能够给孩子思维发展、语言能力、自主意识、社会交往能力等方面带来很深远的影响。不仅如此，教师也在儿童哲学课程中受益匪浅。