市委书记李强调研 | 打响“上海购物”品牌 优化购物环境

兴业太古汇

星巴克烘焙工坊

吴江路

嘉里中心

威海路WeWork

本报讯 市委书记李强今天上午（5月28日）在静安区调研打响“上海购物”品牌工作时指出，打响“四大品牌”是落实以习近平同志为核心的党中央对上海工作指示要求的重要载体，静安等中心城区作为打响“上海购物”品牌的主战场，要结合城市有机更新与精细化管理，在存量改造、业态升级、模式创新等方面做好文章，不断优化消费环境，提高消费服务品质，加快推进国际消费城市建设，为推动高质量发展、创造高品质生活作出更大贡献。

去年开业的兴业太古汇，各类全国首店、上海首店以及品牌旗舰店、概念店占据相当比例。李强来到这里，一边察看品牌店铺，一边就打响“上海购物”品牌、优化消费环境听取企业意见建议。听到兴业太古汇引进了不少满足消费者个性化需求的体验店，李强详细询问消费者的反响。他说，要积极顺应消费升级趋势，认真研究各类消费群体特别是年轻人群的消费偏好、消费习惯、消费规律，努力做到消费品牌最新最潮、购物环境最优最好，不断增强“上海购物”的体验度。

星巴克臻选上海烘焙工坊是目前全球最大的咖啡文化体验中心。李强实地了解这一集咖啡烘焙和零售体验于一体的商业模式创新。工坊负责人说，得益于上海市区政府部门大力支持，使这一没有先例可循的新业态顺利落地。李强说，面对层出不穷的新模式、新业态，各级政府部门要主动应对、积极作为，进一步转变政府职能，创造更好的营商环境，助力企业创新发展。

全长约300米的吴江路休闲街，毗邻南京西路，正全力打造彰显海派特色的后街。李强一路察看，不时停下脚步，就规划理念、街面形态、绿化设计等同静安区负责人交流讨论。他说，背街小巷改造提升潜力巨大，要聚焦特色、做精做优，注重专业化发展，加强精细化管理，营造更加优质舒适的购物环境，更好体现街区底蕴和独特气质。

恒隆广场云集了来自世界各地的顶尖时尚品牌，李强仔细听取运营方关于吸引中高端消费群体、打造世界高端品牌聚集地的想法建议，指出要抓住举办中国国际进口博览会的契机，加快引进更多全球优质商品和服务，加快引进有实力的零售商和采购商。随后，市领导来到静安嘉里中心，俯瞰南京西路商圈，听取相关工作汇报。李强说，打响“上海购物”品牌，就是要对标国际最高标准、最好水平，着眼于更好满足需求、创造需求、引领需求，打造一批世界级商街、国内一流商圈和特色商业街区。静安等中心城区要结合区域实际，聚焦优势特色，在创新传统业态、培育新兴业态，改造商街商圈、提升形态能级等方面做好文章，真正擦亮“上海购物”的金字招牌。

调研期间，市领导还来到位于威海路的WeWork中国旗舰店。这座有着80多年历史的老建筑，经过改造成为众多创新企业和创业青年的共享办公空间。李强走进入驻企业察看，并同大家亲切交流。他说，要注重用好用活老厂房、老商场、老楼宇等存量资源，依托城市有机更新，着力打造新兴产业创新空间、现代商业展示空间，更好满足创新创业需要和消费升级需求。

市委常委、市委秘书长诸葛宇杰参加调研。