“上海市民微电影大赛”

讲好改革开放的故事。展现改革开放四十年来的光辉进程、伟大成就和宝贵经验，特别是党的十八大以来，上海市在习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引下，当好全国改革开放排头兵、创新发展先行者取得的历史性成就、历史性变革。
讲好核心价值观的故事。围绕培育和践行社会主义核心价值观，挖掘先进典型，弘扬凡人善举，讲述普通市民在上海建设发展中追梦、圆梦的动人故事和美好情感，彰显城市温度。
讲好城市精神的故事。弘扬时代新风，展现上海在迈向卓越全球城市和社会主义现代化国际大都市建设的新征程中，海纳百川的开放胸襟，追求卓越的做事标准，开明睿智的处事风格，大气谦和的精神气质。
影片时间：2-10分钟
MPG、MOV等视频格式
片中字幕一般应为中文简体
片中不能插入商业广告
作品征集截止日：2018年11月5日
1.团队提交作品之版权和著作权等相关事宜，由《微电影大赛作品报名表》上填的“申报人”负责。
2.提交作品必须由“申报人”原创，“申报人”应确认拥有作品的著作权，主办方不承担任何权益纠纷。如若出现任何权益纠纷，主办方保留取消其参与活动资格并追回奖项权利。（多人同时申报的同一作品如果获奖，请自行沟通协调，达成一致意见后向主办方提交共同签字盖章的奖金分配说明。）
3.严禁剽窃、抄袭。关于剽窃、抄袭的具体界定，依据《中华人民共和国著作权法》及相关规定。所提交的作品著作权归作者所有，主办方享有使用权和传播权。