“上海市民微电影大赛”

讲好改革开放的故事。展现改革开放四十年来的光辉进程、伟大成就和宝贵经验，特别是党的十八大以来，上海市在习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引下，当好全国改革开放排头兵、创新发展先行者取得的历史性成就、历史性变革。

讲好核心价值观的故事。围绕培育和践行社会主义核心价值观，挖掘先进典型，弘扬凡人善举，讲述普通市民在上海建设发展中追梦、圆梦的动人故事和美好情感，彰显城市温度。

讲好城市精神的故事。弘扬时代新风，展现上海在迈向卓越全球城市和社会主义现代化国际大都市建设的新征程中，海纳百川的开放胸襟，追求卓越的做事标准，开明睿智的处事风格，大气谦和的精神气质。