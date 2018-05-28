习近平向各国共产党赴华参加纪念马克思诞辰200周年专题研讨会致贺信

5月28日，由中国共产党举办、各国共产党参加的纪念马克思诞辰200周年专题研讨会在深圳开幕。中共中央总书记、国家主席习近平向会议致贺信。

习近平表示，值此纪念马克思诞辰200周年专题研讨会开幕之际，我谨代表中国共产党，并以我个人的名义，向会议的召开表示衷心的祝贺，向出席会议的各国共产党领导人和同志们表示热烈的欢迎。

习近平指出，马克思是马克思主义的主要创始人，马克思主义是人类历史上的伟大创造。在人类思想史上，就科学性、真理性、影响力、传播面而言，没有一种思想理论能达到马克思主义的高度，也没有一种学说能像马克思主义那样对世界产生了如此巨大的影响。中国共产党人始终坚持以科学的态度对待科学，以真理的精神追求真理，锲而不舍推进马克思主义中国化、时代化、大众化，形成了系列理论创新成果，推动中国特色社会主义进入了新时代，彰显了科学社会主义在21世纪的强大生机活力。

习近平表示，中国共产党正在新时代中国特色社会主义思想指引下，团结带领全国各族人民为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利而努力奋斗。我们愿同包括共产党在内的世界各国政党和政治组织一道，加强对话、深化交流、开展合作，为推动构建人类命运共同体、建设更加美好的世界贡献智慧和力量。预祝研讨会圆满成功。

纪念马克思诞辰200周年专题研讨会由中共中央对外联络部主办，是在中国共产党与世界政党高层对话会框架下，首次举办的中国共产党与世界各国共产党及左翼政党专题研讨会。本次研讨会的主题是“21世纪马克思主义与世界社会主义未来”，共有来自50个国家75个共产党的100余位领导人和代表参会。